JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah menjadi sorotan lantaran banyaknya persoalan di ruang digital, diantaranya mengenai penghapusan konten kritis warga hingga kebijakan moderasi konten.

Alhasil, Meutya Hafid ditantang berdebat secara terbuka oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Kabinet Bayangan, Nenden Sekar Arum.

Seperti dilihat pada Instagram Kabinet Bayangan, debat terbuka ini akan diselenggarakan di Taman Pandang Depan Istana Merdeka pada Selasa (17/11), pukul 13.30 WIB nanti.

Nenden yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) mengungkapkan bahwa rencana aksi hari ini adalah upaya publik dalam menagih akuntabilitas negara dalam memoderasi kebebasan sipil di ruang digital.

“Kami mau menagih tanggung jawab publik Komdigi selaku kementerian yang berwenang terkait takedown konten kritis warga dan lebih jauh lagi menuntut Komdigi untuk membuka partisipasi bermakna seluas-luasnya dalam pengaturan soal tata kelola ruang digital,” ungkap Nenden dalam keterangan kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).

Tantangan debat ini sendiri mendapat beragam tanggapan dari netizen yang menegaskan bahwa Menkomdigi Meutya Hafid tidak akan berani datang. “Nggak berani nongol. Dia cuman beraninya di kandang,” ungkap @danielhi***.

Bahkan adapula netizen yang menyoroti Meutya sebagai Menkomdigi malah membungkam suara kritis. Padahal politisi dari Partai Golkar ini memiliki background jurnalis.

“Jurnalis loh dulunya mbak menteri ini. Yang tadinya memberikan suara bagi yang tidak bersuara, sekarang malah membungkam yang bersuara,” ungkap @derael_on_****.

Hal serupa juga diungkap @anthon*** yang menyoroti background Meutya sebagai eks jurnalis.

“Tumbuh dan berkembang, dikenal jadi wartawan di media era kebebasan pers, hingga jadi anggota DPR lalu jadi pembungkam ketika jadi menteri,” ungkapnya.