JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Penetapan wilayah dekat habitat alami badak jawa itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 yang diteken Menteri EDSM Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk dalam daerah yang berpotensi menjadi pertambangan.

Namun, perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem yang menunjukkan kategori Wilayah Usaha Pertambangan.

Baca Juga:Masyarakat Badui Tolak Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Keputusan Menteri ESDM itu menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Adapun WUP menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan.

Sementara itu, WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat dan WPN merupakan wilayah yang dapat diusahakan melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan wilayah pertambangan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan data potensi mineral dan batu bara serta perubahan tata ruang.

Keputusan itu sekaligus mencabut Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Bukan Berarti Tambang Bisa Langsung Beroperasi Masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP tidak serta-merta menjadi izin bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Pasalnya, WUP dapat ditindaklanjuti menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui sejumlah tahapan seperti penentuan blok atau bagian wilayah yang akan ditawarkan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Dalam proses tersebut, pemerintah mempertimbangkan potensi sumber daya mineral dan batu bara, kesesuaian tata ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai WIUP.

Setelah WIUP ditetapkan, pemerintah dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada badan usaha melalui mekanisme perizinan yang berlaku, termasuk lelang untuk wilayah tertentu.

Dengan begitu, penetapan WUP maupun WIUP belum otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan penambangan.

Baca Juga:WALHI Curiga Rencana Relokasi Badak Jawa Berkaitan dengan Tambang Emas Ujung Kulon

Kegiatan usaha baru dapat dilaksanakan setelah perusahaan memperoleh izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Bagaimana Nasib Ujung Kulon? Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kawasan tersebut dikenal sebagai habitat alami badak jawa yang keberadaannya menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya konservasi satwa di Indonesia.

Berdasarkan peta lampiran Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon tercantum dalam kategori WUP.

Namun, hal tersebut perlu dibedakan dari penetapan status kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan.

Artinya, informasi yang tercantum dalam peta tersebut menunjukkan adanya penandaan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar kawasan konservasi.

Status konservasi Ujung Kulon juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pemanfaatan ruang.

Karena itu, kesesuaian batas wilayah pertambangan dengan batas kawasan konservasi dan rencana tata ruang perlu dipastikan oleh pemerintah.