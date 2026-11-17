JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum menindaklanjuti dugaan konflik kepentingan dalam kegiatan endorsement di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Endorsement itu melibatkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, informasi mengenai dugaan konflik kepentingan tersebut sejauh ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, KPK belum melakukan langkah penindakan terkait persoalan tersebut.

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“Untuk kali ini belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11) malam.

Meski belum melakukan pendalaman melalui proses penindakan, Taufik mempersilakan masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan tersebut untuk menyampaikannya kepada KPK.

Menurutnya, laporan bisa disalurkan melalui kedeputian yang membidangi pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat (PLPM).

Mekanisme itu terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan maupun potensi tindak pidana korupsi.

“KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja,” tegasnya.

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Taufik menekankan, setiap laporan yang masuk perlu didukung dokumen serta fakta yang relevan.

Bukti-bukti tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi KPK untuk melakukan telaah awal guna melihat ada atau tidaknya indikasi tindak pidana.

“Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, informasi mengenai dugaan konflik kepentingan Raffi Ahmad dalam kegiatan endorsement di KKP saat ini masih sebatas informasi yang berkembang di masyarakat.

Karena itu, KPK belum bisa memberikan penjelasan secara terperinci mengenai substansi dugaan tersebut.

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“Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” jelasnya.

Raffi Ahmad Klaim KPK Tak Persoalkan RANS Ambil Proyek Pemerintah Raffi Ahmad sebelumnya menanggapi polemik keterlibatan RANS dalam proyek pemerintah senilai Rp14,69 miliar.

Perusahaan milik Raffi itu diketahui menerima proyek dari dua kementerian dalam dua tahun belakangan.

Persoalan ini menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW), terutama karena Raffi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan ICW tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran pengadaan jasa influencer di dua kementerian itu.

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Melainkan juga potensi konflik kepentingan antara jabatan publik yang disandang Raffi dengan aktivitas bisnis perusahaan miliknya.

Menanggapi kritikan tersebut, Raffi mengungkapkan bahwa sebenarnya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024.

Konsultasi itu dilakukan untuk memastikan apakah perusahaannya masih diperbolehkan mengambil proyek pemerintah dengan kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Menurut Raffi, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas profesional yang ditanyakannya terkait RANS tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

"Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya. Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ungkap Raffi.

Pernyataan itu disampaikan Raffi untuk menjelaskan bahwa dirinya telah mempertimbangkan aspek hukum sebelum melanjutkan aktivitas profesionalnya.

Meski demikian, Raffi mengakui bahwa persoalan keterlibatan RANS dalam proyek pemerintah tidak bisa hanya dilihat dari sisi legalitas.

Ada aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang menurutnya juga harus menjadi pertimbangan.

Terlebih, posisi sebagai Utusan Khusus Presiden membuat setiap aktivitas bisnis yang berkaitan dengannya berpotensi mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat.