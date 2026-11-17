JawaPos.com - Tetua adat Badui, sekaligus Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak Jaro Oom menolak wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon.

‎"Kita khawatir pemindahan badak dari TNUK Pandeglang keluar daerah menimbulkan ancaman kematian terhadap satwa langka itu," kata Jaro Oom di Lebak, Senin (16/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

‎Masyarakat Badui, lanjut jaro, mendukung pelestarian dan penguatan perlindungan Badak Jawa di TNUK, karena populasinya terancam punah.

‎Selama bertahun-tahun, populasi badak jawa itu menjadi kebanggaan masyarakat Banten.

‎Karena itu, ia dan masyarakat Badui berharap badak jawa itu tetap dipertahankan di habitatnya di TNUK.

Karena kawasan Ujung Kulon sesuai dengan karakter binatang tersebut, dan juga terdapat pakan dan rawa-rawa serta kubangan alami.

‎"Kami berharap Badak Jawa itu perlu kajian ilmiah dan tetap dilestarikan di ekosistem aslinya di TNUK dan jangan direlokasi ke Alas Purwo Jatim," kata Jaro Oom.

‎Senada, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana relokasi Badak tersebut.

Menurut dia, Badak Jawa sebaiknya dilindungi di TNUK dan dilestarikan agar populasinya berkembang.

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‎Sebab, bila badaknya dipindahkan ke luar daerah, maka ikon Pandeglang dipastikan menghilang.

‎"Kami minta pemerintah pusat agar mengkaji ulang wacana pemindahan badak Jawa ke luar kabupaten Pandeglang," katanya.

Sebelumnya, Wacana itu dimunculkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-31 (COP31) PBB, yang diselenggarakan di Antalya Expo Center, Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.

Ia berencana memindahkan badak jawa atau badak bercula satu, dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di ujung Jawa bagian Barat ke Alas Purwo di ujung Jawa bagian Timur.