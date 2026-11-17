JawaPos.com – Klaim Hashim Djojohadikusumo bahwa Badak Jawa atau badak bercula satu di Ujung Kulon bisa punah akibat letusan Krakatau dan tsunami, dipatahkan oleh legislator.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan, Badak Jawa justru terbukti mampu bertahan dari dampak letusan Gunung Krakatau 1883 yang juga memicu tsunami raksasa dan menewaskan ribuan orang saat itu.

Bahkan, letusan Krakatau pada 1883 menimbulkan dampak yang jauh lebih parah, yakni memicu kegelapan dunia, pendinginan global, hingga fenomena optik.

“Setelah 143 tahun berlalu, badak bercula satu itu mampu bertahan hingga kondisinya terancam punah saat ini. Padahal, letusan Krakatau telah meluluhlantakkan sebagian Pulau Jawa dan Sumatera, karena semburan abu vulkanik sekaligus tsunami raksasa,” kata Alex di Jakarta, Selasa sebagaimana dilansir dari Antara.

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Dia mengatakan perlu penelitian mendalam untuk membuktikan klaim, bahwa badak Jawa akan punah bila Ujung Kulon terkena tsunami akibat letusan anak Krakatau maupun terkena pemanasan global.

Penelitian itu juga akan menjawab wacana pemindahan habitat salah satu satwa paling dilindungi ini dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten ke Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur.

Alex menegaskan TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia, bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin rhinoceros sondaicus itu.

“Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kemarahan dunia,” kata dia.

Dia menjelaskan, satwa paling langka dan terancam punah di dunia itu telah mendapatkan perlindungan ketat dari berbagai lembaga dan perjanjian internasional.

Mulai dari IUCN yang menempatkannya dalam kategori Critically Endangered (kritis/terancam punah).

Lalu, badak jawa juga masuk dalam Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Artinya, perdagangan internasional atas spesies itu atau bagian tubuhnya dilarang keras.

Badak Jawa Tercatat sebagai Warisan Dunia Badak Jawa juga tercatat sebagai Habitat Warisan Dunia karena habitat utama dan terakhirnya di TNUK juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage Site).

Di dalam negeri, satwa langka itu dilindungi dengan beragam regulasi, seperti UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

Aturan itu melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat 2), dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya (Pasal 40 ayat 2).

Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Aturan ini menetapkan secara spesifik bahwa Badak Jawa termasuk jenis satwa yang wajib dilindungi di Indonesia.

Kemudian, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Regulasi ini memberikan perlindungan terhadap Flora dan Fauna langka dan endemik lain beserta ekosistem hutan hujan dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa Barat dan Banten itu.

“Kami meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” kata dia.

“Jangan sampai, perlindungan Badak Jawa justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya,” kata dia.

Sebelumnya, gagasan pemindahan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Antalya Expo Center, Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.

Hashim beralasan kawasan TNUK rawan terdampak bencana gempa bumi, tsunami serta aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Kemudian, perlunya dibangun populasi cadangan (second habitat), agar spesies langka endemik ini memiliki kantong kehidupan lain di luar Ujung Kulon.

Diketahui, TNUK terletak di Semenanjung Ujung Kulon, bagian paling barat di Pulau Jawa.