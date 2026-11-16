Dirut Agrinas: Manajer Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Pengelola Gerai, Tetapi Intelektual Organik

JawaPos.com – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Souza Mota menyebut bahwa peran manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bukan hanya sebagai pengelola operasional gerai atau toko. Para manajer juga disiapkan punya peran besar yang dapat menggerakan ekonomi desa.

"Manajer-manajer ini kan bukan manajer gerai toko, mereka ini kan adalah para intelektual organik yang akan kita taruh di desa-desa untuk mengidentifikasi potensi desa itu," kata Joao dalam pernyataan di akun Instagram @bung.joaomota Senin (16/11).

Menurut dia, para manajer tersebut juga berperan menjembatani potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat desa dengan kehadiran negara. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang dibangun bersama Kopdes Merah Putih diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kemudian mereka menjembatani antara kegiatan maupun potensi desa itu, bagaimana negara bisa hadir untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dibangun bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa itu," tukasnya.

Peran dan Tugas Manajer Koperasi

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), diatur tugas, serta lini tanggung jawab manajer koperasi yang ditugaskan selama masa transisi operasional.

Berdasarkan regulasi tersebut, manajer koperasi memegang peranan vital dalam mengawal operasional harian Kopdes pada masa penugasan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditetapkan selama jangka waktu 2 (dua) tahun.

Sumber daya manusia untuk posisi manajer KDKMP direkrut melalui mekanisme rekrutmen nasional secara terbuka, transparan, dan akuntabel yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para manajer yang lolos seleksi kemudian diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh Agrinas Pangan.

Rincian Tugas dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 43 Perpres Nomor 82 Tahun 2026, manajer koperasi memiliki mandat operasional harian yang meliputi:

Pengelolaan Usaha dan SDM: Menjalankan pengelolaan harian sumber daya manusia serta unit usaha Kopdes. Pencapaian Target Kinerja: Memastikan tercapainya target operasional dan pengembangan usaha koperasi.

Kewenangan Operasional: Menetapkan standar operasional, target kinerja, tata kerja, penempatan tenaga operasional, serta kerja sama operasional sesuai dengan ruang lingkup penugasannya.

Koordinasi Lintas Perangkat: Dalam menjalankan tugasnya, manajer wajib berkoordinasi secara aktif dengan Pengurus dan Pengawas koperasi. Regulasi ini menegaskan bahwa kehadiran manajer tidak mengurangi atau mengambil alih kedudukan dan kewenangan Rapat Anggota, Pengurus, maupun Pengawas.

Kewajiban Pelaporan Berkala

Sebagai bentuk akuntabilitas, manajer koperasi diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 44, laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan tersebut memuat pencapaian operasional dan pengembangan usaha, kondisi keuangan, perkembangan kelembagaan dan SDM, tingkat kesiapan/kemandirian pengelolaan, serta identifikasi permasalahan dan risiko beserta tindak lanjutnya.