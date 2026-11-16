Ungkap Pengalaman Bertugas di Brimob Sedekade, Jenderal Suyudi Tegaskan Tak Ujug-Ujug Jadi Kapolri

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap pengalamannya bertugas di Korps Brimob. Dalam acara HUT ke-81 Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar), pada Senin (16/1), Suyudi menegaskan bahwa dirinya tidak ujug-ujug menjadi kapolri.

Di hadapan seluruh personel Brimob, Suyudi mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertugas selama sedekade di satuan elite Korps Bhayangkara tersebut. Tugas pertamanya adalah Satbrimob Polda Jabar.

Persisnya Kompi 5119. Di sana dia bertugas bersama Irjen Asep Saepudin, Irjen Arif Budiman, dan Brigjen Doniar Kusumadji.

”Hampir 10 tahun masa muda saya saat itu di pasukan Brimob yang kita cintai,” ucap Suyudi saat menyampaikan sambutan.

Suyudi masih ingat betul, dia pernah tugas Bawah Kendali Operasi atau BKO di Jakarta saat masa-masa krisis. Tepatnya periode 1996 sampai 1998.

Setelah itu, dia dikirim untuk melaksanakan tugas operasi ke Ambon. Hingga akhirnya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sepulang dari tugas tersebut.

Tidak lama setelah menuntaskan pendidikan di PTIK, Suyudi lagi-lagi bertugas di Brimob. Dia mendapat kepercayaan sebagai komandan di Kompi Brimob Pamulang yang berada di bawah jajaran Polda Metro Jaya. Melihat Brimob hari ini, Suyudi mengaku bercampur aduk perasaannya.

”Rasa haru, bangga, dan bersyukur. Itu tadi saya turun dari kendaraan, saya melihat begitu rasa bangga melihat Brimob,” akunya.

Menurut Suyudi, Brimob hari ini sudah berkembang pesat. Sejak pertama kali bergabung pada 1995 dan masih berpangkat Letnan Dua atau Ipda, sudah banyak perubahan. Salah satunya gerbang utama Mako Brimob yang disebut Suyudi sudah sangat megah.



Dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu di Polri itu mengenang momen-momen berat yang tidak terlupakan. Termasuk, saat harus berhutang ke koperasi hanya untuk membeli sejumlah kebutuhan. Baginya, koperasi itulah penyelamat saat masih muda dulu.

”Karena apa? Kita bisa ngutang. Dulu gaji kita masih Rp 150 ribu, Pak Wakapolri. Jadi, kalau mau beli kaos saja kita mikir. Kalau kita beli kaos, makan akan kurang itu. Jadi kita pinjam di koperasi, potong gaji,” kenang Suyudi.

Namun demikian, dari perjalanan yang tidak mudah di Korps Brimob tersebut, Suyudi menyatakan bahwa dirinya mendapatkan banyak pelajaran. Lebih kurang sepuluh tahun bertugas di Brimob membuat dia punya bekal yang memadai untuk mengarungi perjalan tugas di Polri hingga akhirnya menjadi kapolri.

”Saya yakin itu, saya sudah melakukan itu. Saya juga bukan ujug-ujug menjadi kapolri,” ujarnya.