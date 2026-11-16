Gelar Simposium, Korlantas Polri Tekankan Pelayanan Publik Harus Cepat dan Adaptif



JawaPos.com - Korlantas Polri menekankan bahwa pelayanan publik harus cepat dan adaptif. Orientasi pelayanan harus kepada hasil yang baik.

Hal itu dibahas dalam Simposium Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menentukan Rencana Kebutuhan (Renbut) Materiel Regident dan menyusun justifikasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan evaluasi untuk menyelaraskan perencanaan kebutuhan materiel Regident sekaligus memastikan target PNBP fungsi lalu lintas tersusun secara akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya mengatakan, Simposium TA 2026 merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi antara jajaran Ditregident Korlantas Polri dengan Polda jajaran. Kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan materiel Regident serta penentuan justifikasi target PNBP Tahun Anggaran 2027.

“Melalui forum ini, diharapkan terwujud pengelolaan materiel Regident dan PNBP yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik menjadi hal penting agar seluruh perencanaan dapat dilaksanakan secara optimal,” kata Made Agus..

Sementara itu, Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin mengatakan, Polri harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah transformasi Polri.

Menurutnya, kebijakan Kapolri yang memprioritaskan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat harus diterjemahkan secara nyata dalam setiap layanan Regident.

“Pelayanan publik harus mampu bertransformasi dari model yang birokratis, kaku, dan prosedural menjadi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, proaktif, adaptif, serta berorientasi pada hasil,” kata Aries.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pemolisian prediktif dalam penyelenggaraan pelayanan Regident. Melalui pendekatan tersebut, setiap potensi permasalahan dalam pelaksanaan tugas, termasuk pada sektor pelayanan publik, dapat diantisipasi sejak dini sehingga masyarakat memperoleh layanan yang semakin berkualitas.

Korlantas Polri telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan, salah satunya melalui transformasi layanan Regident yang terintegrasi dan berbasis digital. Langkah ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi.