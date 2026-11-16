Waspada Cuaca Ekstrem di Sumut-Aceh, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca hingga Normalisasi Sungai

JawaPos.com - Pemerintah pusat menetapkan status siaga bagi 45 kecamatan di Sumatra Utara. Peringatan ini menyusul puncak musim penghujan dan ancaman cuaca ekstrem yang dipicu oleh pergerakan bibit siklon tropis hingga awal tahun 2027.

Langkah mitigasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiyono dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faizal Fathani di Lanud Soewondo, Kota Medan pada Senin (16/11).

Pertemuan ini dihadiri Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat serta diikuti secara daring oleh forkopimda kabupaten/kota se-Aceh.

Meskipun sejumlah titik di Sumatra Utara dan Aceh telah melaporkan kejadian banjir, pemerintah menegaskan pentingnya kecepatan respons dan kesiagaan kolektif. Langkah ini menjadi mengantisipasi ancaman lanjutan seperti banjir bandang dan tanah longsor di penghujung tahun.

"Kehadiran kita di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan menentukan langkah apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk mitigasi menghadapi kemungkinan-kemungkinan curah hujan yang tinggi yang bisa terjadi di akhir tahun ini hingga awal tahun depan," ujar Letjen TNI Kristomei Sianturi.

Berdasarkan analisis BMKG, wilayah Aceh dan Sumatra Utara mulai memasuki musim penghujan sejak pertengahan November hingga Desember 2026.

Di Aceh, curah hujan lebat terkonsentrasi di wilayah selatan pada dasarian ketiga November. Sementara itu, wilayah Sumatra Utara bagian utara bersiap menyambut musim kemarau, namun kawasan Tapanuli Raya dan pesisir timur masih menghadapi potensi hujan tinggi.

Dinamika cuaca ini turut diperburuk oleh pergerakan dua bibit siklon. Yakni Bibit Siklon 92B di utara Pulau Sumatra yang bergerak ke arah Sri Lanka/India serta Bibit Siklon 96S yang mendekati Sumatra sebelum bergerak ke selatan.

Kedua fenomena ini berpotensi memicu hujan lebat dan gelombang tinggi di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Pemetaan Wilayah Berstatus Siaga

Hasil pemetaan melalui aplikasi Centurisk milik BNPB menunjukkan terdapat 45 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Sumatra Utara berstatus Siaga untuk periode 16 hingga 19 November 2026. Selain itu, ada 360 kecamatan lain yang masuk dalam kategori Waspada.

Wilayah berstatus Siaga meliputi Kota Medan (19 kecamatan), Kota Tanjung Balai (6 kecamatan), Kabupaten Asahan (4 kecamatan), Nias Selatan (3 kecamatan), Labuhanbatu (3 kecamatan), dan Tapanuli Tengah (3 kecamatan).

Status Siaga mengindikasikan potensi curah hujan mencapai 30 milimeter per jam atau peluang hujan lebat sebesar 50 persen.

Selain potensi hujan lebat disertai petir yang diprediksi menerpa 19 kabupaten/kota, pemerintah daerah juga diminta mewaspadai lonjakan debit sungai di sejumlah titik krusial, seperti Bilah Hilir dan Rantau Utara di Labuhanbatu, Beringin serta Hamparan Perak di Deli Serdang, hingga wilayah Tebing Tinggi di Serdang Bedagai.

Percepatan Normalisasi Sungai dan Operasi Modifikasi Cuaca

Selain curah hujan yang tinggi, faktor sedimentasi dan pendangkalan sungai turut memicu limpasan air di beberapa wilayah Aceh. Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Sugiyono memastikan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat normalisasi sungai di daerah-daerah yang memiliki kerentanan tinggi.

Sebagai langkah intervensi teknologi, pemerintah melalui BNPB dan BMKG akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatra Utara dan Aceh. Langkah ini bukan bertujuan menghentikan hujan, melainkan meredistribusi curah hujan agar intensitas ekstrem dapat diturunkan menjadi hujan ringan hingga sedang.

Operasi ini akan digerakkan melalui dua posko utama di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, dan Lanud Soewondo, Medan, yang masing-masing didukung oleh dua armada khusus dari BNPB dan TNI.