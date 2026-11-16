Profil Komjen Pol Hendro Pandowo, Ketua Majelis Sidang Etik Irjen Pol Eko Hadi Santoso

JawaPos.com - Mabes Polri telah menunjuk Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua majelis sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (17/11). Merujuk dokumen pemberitaan JawaPos.com , Hendro Pandowo adalah salah seorang jenderal berpengalaman di Polri.

"Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Senin (16/11).

Tidak sendirian, Hendro akan didampingi oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Kemudian anggota komisi terdiri dari atas Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Profil Hendro sebagai perwira tinggi (pati) bintang tiga Korps Bhayangkara tidak main-main. Hendro pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Baik di level Mabes Polri, polda, maupun polres. Pati yang dikenal dengan model kepala plontos itu merupakan salah seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Sebelum kembali bertugas di Mabes Polri dengan pangkat komjen pol, Hendro sempat bertugas di luar organisasi Polri sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum (Kemenkum). Namun, tugas itu tidak lama dilakoni oleh Hendro. Sebab, dia digantikan oleh Komjen Pol Panca Putra.

Di luar jabatan itu, Hendro yang ahli pada bidang reserse pernah menjadi kapolda Bangka Belitung (Babel), Wakapolda Metro Jaya, dan Karoprovost Divisi Propam Polri. Saat bertugas di Divisi Propam, Hendro juga mendapatkan kepercayaan untuk membongkar praktik mafia bola di Indonesia. Namanya pun semakin dikenal.

Namun, jauh sebelum itu, Hendro sudah pernah bertugas sebagai kapolrestabes Bandung, kapolres metro Jakarta Pusat (Jakpus), Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Barat (Sumbar), Kapolres Bandung, dan Kapolres Purwakarta. Besok, dia akan memimpin sidang etik dengan terduga pelanggar Eko.

Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko adalah penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidak prosedural, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Yakni menggunakan peralatan pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dalam persidangan etik tersebut, Polri menugaskan Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Dia akan didampingi oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Kemudian Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi sebagai anggota komisi.

Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Eko, jenderal bintang dua Polri tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.