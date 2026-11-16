Lestari Moerdijat NasDem jadi Ketua Verifikasi Cawapres, Bambang Pacul PDIP Pimpin Ad Hoc Pemilihan

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Sohibul Iman mengungkapkan susunan tim yang akan menangani proses pengisian jabatan wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat ditunjuk untuk memimpin tim verifikasi calon wakil presiden (cawapres).

Sementara itu, tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres akan dipimpin Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul dari Fraksi PDIP. Kedua tim tersebut dibentuk MPR untuk memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan wapres berjalan sesuai mekanisme.

Sohibul menjelaskan tim verifikasi terdiri dari 36 anggota yang akan bekerja memeriksa berbagai persyaratan calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Dia sendiri turut menjadi anggota tim tersebut bersama sejumlah legislator dari Fraksi PKS.

"Ketua tim verifikasi itu Ibu Eri. Kemudian tim ad hoc itu ketuanya adalah Pak Bambang. Bambang Pacul kalau nggak salah ya ketuanya. Nah saya diikutkan di tim verifikasi," kata Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Selain Sohibul, Fraksi PKS juga mengirimkan sejumlah nama untuk bergabung dalam tim verifikasi. Mereka di antaranya Johan Rosihan, Tifatul Sembiring, dan Hidayat Nur Wahid (HNW).

Sohibul memaparkan masing-masing tim memiliki tugas berbeda dalam proses pengisian jabatan wapres. Tim verifikasi bertanggung jawab meneliti dokumen serta kelengkapan persyaratan kandidat yang diusulkan Presiden Prabowo.

Adapun tim ad hoc akan mempersiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan sidang paripurna, termasuk agenda pemilihan dan pelantikan wapres.

Sebagai Wakil Ketua MPR yang baru dilantik, Sohibul mengaku telah menerima arahan dari Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai mekanisme pengisian jabatan calon wakil presiden. Arahan tersebut menjadi bagian dari langkah MPR dalam memastikan proses pergantian wapres berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.

Dia berujar pemeriksaan terhadap para kandidat akan dilakukan secara cermat. Termasuk menyangkut rekam jejak dan latar belakang pendidikan. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari munculnya persoalan maupun polemik setelah calon terpilih menduduki jabatan wapres.

"MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan ya, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi," jelasnya.

Paripurna Pemilihan Wapres Mundur ke 9 Desember 2026

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan agenda Rapat Paripurna (Rapur) MPR RI untuk memilih wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang mengalami perubahan jadwal. Sidang yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026, kemungkinan diundur menjadi 9 Desember 2026.

Menurut Habiburokhman, usulan pengunduran jadwal datang dari sejumlah fraksi di MPR. Mereka mengusulkan agar pelaksanaan rapat paripurna digeser satu pekan, yang semula terjadwal pada Rabu, 2 Desember, menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya, tanggal 9,” ucap Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menjelaskan salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi usulan tersebut adalah potensi benturan jadwal dengan berbagai kegiatan kedewanan. Sejumlah agenda DPR maupun DPD dinilai perlu diperhitungkan agar tidak berlangsung bersamaan dengan sidang paripurna MPR.

Kegiatan yang berpotensi berbenturan tersebut meliputi agenda rapat komisi hingga kunjungan kerja anggota dewan. Karena itu, penyesuaian jadwal dinilai perlu dipertimbangkan agar seluruh agenda kelembagaan dapat berjalan tanpa hambatan.