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Penulis: Nanda Prayoga
Senin, 16 November 2026 | 23.37 WIB

Walhi Soroti Rencana Relokasi Badak Jawa, Sebut Habitat Alas Purwo Tak Cocok

Ilustrasi: Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). (Istimewa)

JawaPos.com - Rencana pemerintah untuk merelokasi badak jawa dari Ujung Kulon, Banten ke Alas Purwo, Jawa Timur menuai sorotan banyak pihak.

Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menegaskan bahwa tak ada alasan yang kuat secara ekologis untuk memindahkan badak jawa ke Alas Purwo.

Pemerintah sendiri beralasan upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas gunung berapi. 

Padahal, menurut Walhi, badak jawa selalu selamat dari beragam situasi lingkungan di masa lalu termasuk meletusnya Gunung Krakatau pada 1883.

“Karena kalau kita kaji secara historis gitu ya, badak jawa itu sudah melewati berbagai situasi lingkungan, situasi bencana dari dulu gitu ya, ketika misalnya Krakatau meletus secara besar, secara hebat tahun 1883 itu pun mereka mampu melewati situasi itu gitu. Hingga sekarang bertahan,” kata Umi Ma'rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI saat dihubungi JawaPos.com, Senin (16/11).

Bahkan, dia menyoroti pemindahan tersebut bisa membuat badak jawa semakin rentan. Sebab, kondisi lingkungan Ujung Kulon dengan Alas Purwo yang sangat berbeda.

“Ujung kulon cenderung lembab, basah, berlumpur gitu ya ke Alas Purwo yang lebih kering dan tidak cocok dengan kehidupan awal badak Jawa,” jelasnya.

Adapun seperti dilihat pada instagram Yayasan Badak Indonesia, data yang dirilis per 22 September 2026 saat Hari Badak Sedunia, badak jawa sendiri hanya tersisa 80-100 ekor dan hanya berada di di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Dengan sisa yang sedikit tersebut, langkah ini berpotensi ke arah yang lebih buruk dibanding ke arah yang lebih baik. 

“Itu justru akan lebih mengancam kehidupan mereka dibandingkan mempertahankan habitatnya yang sekarang,” tukasnya.

Sebagai informasi, rencana pemindahan badak jawa sendiri diungkapkan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. 

Dia menilai, badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon menghadapi ancaman serius apabila terjadi bencana alam dalam skala besar.

Salah satu kekhawatiran yang disampaikan Hashim berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim dalam media briefing COP31, Kamis (12/11).

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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