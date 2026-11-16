Relokasi Badak Jawa: Greenpeace Minta Kajian Mendalam Sebelum Keputusan

JawaPos.com - Greenpeace Indonesia turut buka suara terkait keinginan pemerintah untuk merelokasi badak jawa dari Ujung Kulon, Banten ke Alas Purwo, Jawa Timur.

Adapun pemerintah beralasan upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas gunung berapi.

Juru kampanye Greenpeace, Rio Rompas, meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.

“Perlu ada kajian yang mendalam dan kehati- hatian dalam upaya relokasi badak jawa karena Ujung Kulon adalah habitat asli badak Jawa yang terancam punah. Kajian mendalam ini harus dilakukan terutama daya dukung Ujung Kulon dengan faktor keterancaman terhadap populasi badak jawa,” kata Rio Rompas saat dihubungi JawaPos.com, Senin (16/11).

Dia pun berharap agar pilihan relokasi seharusnya belum menjadi pilihan. Sebab, belum ada contoh yang berhasil dalam memindahkan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo yang memiliki karakteristik lingkungan dan alam yang berbeda meskipun sama-sama berada di Pulau Jawa.

Terkait isu adanya kandungan emas di Ujung Kulon, dia menegaskan hal tersebut perlu diperhatikan sekaligus menjauhkan kepentingan ekstraktif sebagai dalang dibalik relokasi badak jawa.

“Jangan sampai ini hanya untuk jualan untuk menarik investor padahal itu akan membahayakan badak Jawa dan habitatnya sendiri. Justru Badak Jawa harus dipertahankan dengan memperbaiki dan mempertahankan habitatnya di ujung kulon.

Jika mereka dipindahkan, dengan mudah industri ekstraktif termasuk tambang emas merambah landscape Ujung Kulon,” tegasnya.

Sebagai informasi, rencana pemindahan badak jawa sendiri diungkapkan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Dia menilai, badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon menghadapi ancaman serius apabila terjadi bencana alam dalam skala besar.

Salah satu kekhawatiran yang disampaikan Hashim berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.