Beri Penjelasan, URI Tegaskan Tak Cetak Sarjana, Magister, dan Doktor

JawaPos.com - Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa instansinya bukan lembaga pendidikan yang melahirkan sarjana, magister, maupun doktor.

Hal itu ditegaskan oleh Donny saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Senin (16/11). Dalam nomenklatur resminya, URI adalah Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia.

Karena itu, URI tidak dipimpin oleh seorang rektor. Donny diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai gubernur. Sehingga tidak mencetak lulusan bergelar sarjana, magister, maupun doktor.

”Kami tidak memberikan gelar S1 sarjana, S2 master, dan S3 doktor, tidak ya,” tegas Donny.

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Keterangan itu disampaikan oleh Donny untuk menjawab pertanyaan publik. Sebab, belakangan muncul banyak pertanyaan terkait dengan lulusan URI. Padahal URI baru berdiri beberapa bulan.

Menurut Donny, ada kesalahpahaman dalam memaknai kehadiran URI. Dia menyatakan bahwa lulusan URI 384 bukan mahasiswa baru yang kemudian menempuh pendidikan di URI.

”URI ini mendidik P3MDI (Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia). P3MDI yang batch satu ini adalah untuk BUMN, ya. Jadi, kami sudah rekrut memang ini ditujukan untuk BUMN,” imbuhnya.

Program tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh URI, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Pendidikan Tinggi. Pesertanya adalah lulusan S1 dan S2 yang sudah masuk BUMN.

”Kemudian kami didik, kami bina, karakternya, wawasan kebangsaan, cinta kepada tanah air. Kemudian kami berikan pembekalan, terkait dengan bisnis dan manajemen. Itu kita kerja sama dengan SBM ITB,” jelasnya.

Karena itu, Donny menegaskan kembali, URI tidak mencetak sarjana maupun memberikan gelar akademik. Sebab, peserta didik atau serdik URI sudah lulus menjalani pendidikan di berbagai perguruan tinggi.

”Jadi intinya, kami di URI ini tidak memberikan gelar kesarjanaan kepada serdik yang 384 orang, yang kami didik, kami bina ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Donny menjelaskan bahwa dalam program batch satu, pihaknya membina 384 serdik selama sembilan bulan.

Mereka menjalani pendidikan karakter selama tiga bulan, kemudian menjalani pendidikan bisnis dan manajemen selama empat bulan, dan dua bulan sisanya dilakoni lewat magang.