Badak Jawa Terancam Dipindahkan ke Alas Purwo, Ini Total Populasi hingga Statusnya

JawaPos.com - Fauna langka asal Indonesia, badak jawa memang hanya bisa ditemui di Ujung Kulon, Banten. Namun, tersentak kabar bahwa fauna ini akan dipindahkan ke Alas Purwo yang letaknya ujung timur Pulau Jawa.

Seperti dilihat pada instagram Yayasan Badak Indonesia, data yang dirilis per 22 September 2026 saat Hari Badak Sedunia, badak jawa sendiri hanya tersisa 80-100 ekor dan hanya berada di di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Di sisi lain, pada laman Kementerian Kehutanan (Kemenhut) badak ini merupakan satu dari lima spesies badak yang tersisa di dunia.

Pakar Konservasi IPB University, Harini Muntasib, menjelaskan, bahkan dahulu Badak Jawa tersebar di sebagian besar Asia Tenggara, mulai dari Assam di India, melintasi Myanmar, Thailand, dan Malaysia, hingga Vietnam-meskipun di Vietnam spesies ini dinyatakan punah pada tahun 2010.

"Jadi, badak Jawa yang ada di Indonesia, khususnya di TNUK, merupakan satu-satunya populasi yang tersisa di dunia. Merupakan suatu kebanggaan bahwa kita melestarikan spesies badak yang unik bagi kita," ungkap Harini, dilansir dari laman IPB University, dikutip Senin (16/11).

Dalam proses konservasinya, Harini menegaskan bahwa badak ini masuk dalam kategori critically endangered atau terancam punah dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.

Bahkan, spesies ini juga tercantum dalam Apendiks I CITES, sehingga dilarang keras untuk diperdagangkan karena jumlah populasinya yang sangat terbatas.

Sebagai upaya pelestarian, sejak 2009 telah dikembangkan kawasan khusus bernama Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare di bagian selatan Gunung Honje dalam kawasan TNUK. Kawasan ini diperuntukkan bagi perluasan habitat dan pengembangbiakan intensif badak jawa.

“Fasilitas JRSCA sudah siap, termasuk kandang pengembangbiakan, serta bangunan untuk peneliti dan petugas. Saat ini tengah dipersiapkan translokasi badak dari habitat utama menuju kawasan JRSCA,” ungkapnya.

Sementara itu, Harini juga menyoroti berbagai ancaman terhadap badak jawa, seperti ancaman internal yang diantaranya potensi inbreeding, persaingan dan pemangsaan antarsatwa, serta degradasi habitat akibat invasi tumbuhan langkap.

Terdapat pula ancaman eksternal yang mencakup wabah penyakit dari hewan ternak, perburuan liar, dan potensi adanya bencana alam seperti tsunami dan erupsi Gunung Krakatau.

Dia menegaskan jika badak jawa punah maka akan berdampak besar terhadap keseimbangan ekosistem. Sebab, sebagai herbivora besar, spesies ini berperan dalam menjaga struktur rantai makanan dan mengontrol vegetasi. “Badak jawa bukan hanya kekayaan hayati Indonesia, tetapi juga warisan dunia yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.

Sebagai informasi pemerintah tengah menyiapkan rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas gunung berapi.

Rencana pemindahan satwa endemik yang terancam punah itu diungkapkan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Dia menilai, badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon menghadapi ancaman serius apabila terjadi bencana alam dalam skala besar.

Salah satu kekhawatiran yang disampaikan Hashim berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.