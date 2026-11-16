BMKG Perkirakan Hujan Ringan di Sejumlah Wilayah RI Senin 16 November

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan berpotensi mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada Senin.

Prakirawan BMKG Afif Shalahuddin dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin pagi, menyampaikan bahwa hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

"Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," ujar dia.

Di wilayah Sumatera, kata Afif, hujan yang dapat disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Jambi dan Palembang, sedangkan hujan berintensitas sedang diprakirakan terjadi di Padang dan Bandar Lampung.

Kemudian di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan yang dapat disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Bandung dan Mataram, sementara hujan sedang diprakirakan terjadi di Serang. Sementara itu, udara kabur berpotensi terjadi di Kupang.

Selanjutnya di wilayah Kalimantan, hujan yang dapat disertai kilat atau petir perlu diwaspadai di Banjarmasin. Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Kendari.

Untuk wilayah Maluku dan Papua, BMKG memprakirakan hujan yang dapat disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Jayawijaya, sedangkan hujan sedang diprakirakan terjadi di Nabire.

Sejalan dengan prakiraan cuaca itu, BMKG mengingatkan nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut untuk mewaspadai gelombang tinggi.

BMKG juga.mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat terjadi pada masa peralihan musim. Masyarakat, kata Afif, dapat menyesuaikan aktivitas dan rencana perjalanan dengan prakiraan cuaca yang telah disampaikan oleh BMKG.