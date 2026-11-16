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Penulis: Antara
Senin, 16 November 2026 | 13.56 WIB

Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Ringan hingga Hujan Petir

Ilustrasi hujan (Freepik) - Image

Ilustrasi hujan (Freepik)

JawaPos.com – Sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan bakal dilanda hujan ringan pada hari ini, Senin (16/11), dengan hujan petir di beberapa wilayah.

"Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," ujar Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Afif Shalahuddin, sebagaimana dilansir dari Antara.

Di wilayah Sumatera, kata Afif, hujan disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Jambi dan Palembang, sedangkan hujan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Padang dan Bandar Lampung.

Di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Bandung dan Mataram.

Sementara hujan sedang diprakirakan terjadi di Serang. Sementara itu, udara kabur berpotensi terjadi di Kupang.

Untuk wilayah Kalimantan, hujan disertai kilat atau petir perlu diwaspadai di Banjarmasin.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi cuaca berawan tebal diprakirakan terjadi di Kendari.

Untuk wilayah Maluku dan Papua, BMKG memprakirakan hujan disertai kilat atau petir berpotensi terjadi di Jayawijaya, sedangkan hujan sedang diprakirakan terjadi di Nabire.

Dari pesisir, BMKG mengingatkan nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut untuk mewaspadai gelombang tinggi.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi pada masa peralihan musim.

Masyarakat, kata Afif, dapat menyesuaikan aktivitas dan rencana perjalanan hari ini dengan prakiraan cuaca BMKG.

"Waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat terjadi di masa peralihan musim. Sesuaikan aktivitas dan rencana perjalanan sobat dengan kondisi cuaca," imbuhnya.

Editor: Bayu Putra
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