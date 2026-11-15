Di KTT ASEAN, Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia soal Kabut Asap Karhutla

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia turut menyebabkan kabut asap lintas negara. Prabowo menegaskan, pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani kebakaran tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan intervensi dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11) malam.

Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo memastikan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Dia menegaskan, penindakan terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab terus dilakukan. Langkah tersebut mencakup pencabutan izin konsesi hingga proses hukum terhadap sejumlah perusahaan.

"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," kata Prabowo dalam paparannya.

Prabowo mengakui, kebakaran hutan yang berlangsung selama hampir empat bulan tersebut telah menimbulkan dampak tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura akibat sebaran kabut asap.

Atas kondisi tersebut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat kedua negara. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya maksimal untuk mengendalikan kebakaran dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Dalam penanganannya, pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Namun, upaya pemadaman tersebut harus dibayar dengan pengorbanan besar. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, operasi penanganan karhutla juga menyebabkan Indonesia kehilangan dua helikopter yang digunakan untuk mendukung pemadaman.

"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menilai penanganan karhutla ke depan tidak cukup hanya mengandalkan langkah pemadaman ketika api sudah muncul. Menurutnya, diperlukan perubahan strategi dengan memperkuat sistem pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.