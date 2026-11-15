Kasus Penyadapan Bikin Istana Waspada, Teddy Indra Wijaya Copot Kabel WiFi di Rumah Prabowo

JawaPos.com – Terungkapnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat lingkungan Istana semakin meningkatkan kewaspadaan. Bahkan, situasi tersebut sempat memicu kepanikan di kediaman Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menceritakan suasana yang terjadi saat dirinya bertemu langsung dengan Prabowo di kediaman dinas Presiden di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Syahganda menyaksikan momen ketika Prabowo merasa terganggu oleh suara dengungan yang terdengar di dalam ruangan. Presiden kemudian meminta agar sumber suara tersebut segera diperiksa.

"Waktu saya di kediaman beliau minggu lalu, Presiden bilang, 'Apa berisik itu, coba dicek.' Setelah dilihat, ternyata ada kabel WiFi yang berisik, langsung dicopot sama Pak Teddy waktu itu," kata Syahganda dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Aksi spontan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang mencabut kabel jaringan internet itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum atau illegal tapping.

Syahganda menilai, munculnya kasus tersebut memang berpotensi menimbulkan kegelisahan bagi pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Situasi itu tidak hanya dirasakan Presiden, tetapi juga dapat memengaruhi para menteri hingga sejumlah tokoh publik.

Meski demikian, Syahganda optimistis aparat kepolisian dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Dia meyakini penyidik Polri memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik itu dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Syahganda melihat ada keterkejutan dan kekecewaan mendalam yang dirasakan Prabowo setelah mengetahui dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, kondisi emosional Presiden bukan dilatarbelakangi ketakutan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

"Saya melihat beliau terguncang bukan karena takut. Beliau dari dulu tidak pernah takut. Bapak Presiden bahkan bilang, 'Syahganda, 100 batalyon tentara di belakang saya.' Cuma beliau bertanya, 'Kenapa saya dikhianati?' Itu yang menjadi kegalauan beliau," tutur Syahganda menirukan ucapan Prabowo.

Dia menilai, persoalan utama yang mengusik Prabowo justru berkaitan dengan kepercayaan yang selama ini telah diberikan kepada Listyo Sigit. Presiden disebut merasa telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh kepada mantan Kapolri tersebut.

Syahganda juga mengungkapkan bahwa Prabowo sebelumnya sempat menolak wacana pergantian Kapolri kepada Ahmad Dofiri. Sikap itu diambil ketika agenda reformasi kepolisian tengah menjadi perhatian pemerintah.

Bahkan, setelah masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri berakhir pada 1 Oktober 2026, Prabowo masih memberikan kepercayaan dengan menempatkannya pada jabatan strategis sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Adapun dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Perkara itu mulai terungkap setelah adanya laporan internal yang disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.