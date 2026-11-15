BKN Buka Portal SSCASN untuk Pendaftaran CPNS 2026, Cek Cara Buat Akunnya

JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai membuka akses pembuatan akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), sebagai persiapan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Calon pelamar sudah bisa membuat akun pendaftaran melalui portal resmi SSCASN di alamat sscasn.bkn.go.id, sekaligus memantau jadwal dan prosedur pendaftaran CPNS.

"SEGERA DIBUKA! Apa yang bisa sobat BKN lakukan sekarang? Buat akun di portal SSCASN BKN. Pantau terus informasi pendaftarannya di sini," dikutip dari unggahan akun Instagram resmi BKN, @bkngoidofficial, Minggu (15/11).

Meski demikian, pembukaan akses pembuatan akun tersebut belum berarti pendaftaran formasi CPNS telah resmi dimulai.

Calon pelamar masih perlu menunggu pengumuman jadwal seleksi, rincian formasi, serta persyaratan dari masing-masing instansi pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, jumlah formasi CPNS masih dalam proses penghitungan ulang bersama kementerian dan lembaga.

"Yang dibuka mungkin kita sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan," ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11).

Rini menjelaskan, rekrutmen CPNS kali ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain tenaga pendukung Sekolah Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, hingga polisi hutan.

Formasi yang dibuka nantinya akan disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing instansi.

Karena itu, pemerintah masih menunggu usulan kebutuhan pegawai dari kementerian dan lembaga, termasuk terkait jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.

Cara Membuat Akun SSCASN CPNS 2026 Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2026, pembuatan akun SSCASN dapat mulai dipersiapkan melalui portal resmi BKN.

Calon pelamar perlu menyiapkan sejumlah data kependudukan dan informasi kontak.

Mengacu pada laman pendaftaran akun SSCASN, berikut tahapan yang perlu dilakukan:

Buka portal resmi SSCASN melalui alamat sscasn.bkn.go.id.

Pilih menu pendaftaran akun.

Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Lengkapi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir sesuai dokumen kependudukan.

Pilih kabupaten atau kota penerbit KTP sesuai data yang diminta sistem.

Masukkan nomor telepon seluler dan alamat email yang masih aktif.

Isi kode CAPTCHA untuk verifikasi keamanan.

Ikuti tahapan selanjutnya, termasuk verifikasi wajah atau swafoto.

Periksa kembali seluruh data sebelum menyelesaikan pendaftaran akun. BKN mengingatkan calon pelamar agar menggunakan data kependudukan milik sendiri.

Penggunaan NIK dan data pribadi orang lain untuk membuat akun SSCASN merupakan tindakan yang melanggar ketentuan.

Persyaratan CPNS 2026 Tunggu Pengumuman Hingga kini, persyaratan lengkap untuk mengikuti seleksi CPNS 2026 masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.

Secara umum, ketentuan tersebut nantinya akan mencakup kualifikasi pendidikan, batas usia, persyaratan administrasi, hingga dokumen yang harus diunggah sesuai formasi dan instansi tujuan.

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Meski begitu, calon pelamar dapat mulai menyiapkan dokumen dasar seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah, transkrip nilai, pasfoto, alamat email, serta nomor telepon aktif.