Teken ASEAN DEFA di Manila, Pemerintah RI Bidik Ekonomi Digital jadi Sumber Pertumbuhan Baru

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia semakin memperkuat langkah transformasi digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional sekaligus memperluas peluang pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mewakili Indonesia selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, menandatangani kesepakatan tersebut bersama perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN lainnya.

Penandatanganan ini menjadi momentum penting setelah proses negosiasi yang berlangsung sejak 2023 akhirnya mencapai kesepakatan.

Bagi Indonesia, ASEAN DEFA bukan sekadar perjanjian kerja sama ekonomi digital. Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari agenda strategis yang mulai didorong saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023.

Melalui inisiatif tersebut, Indonesia berupaya membangun integrasi ekonomi digital kawasan yang lebih terbuka, inklusif, dan kompetitif.

"Keberadaan ASEAN DEFA akan memperkuat posisi Asia Tenggara dalam menghadapi persaingan ekonomi digital global. Kerangka kerja sama ini diharapkan mampu memperluas aktivitas perdagangan, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkuat keterhubungan ekonomi antarnegara anggota ASEAN," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11).

Ia mengungkapkan, potensi ekonomi digital kawasan menjadi salah satu alasan penting di balik kesepakatan tersebut.

Dengan jumlah penduduk sekitar 693 juta jiwa pada 2025, ASEAN memiliki pasar yang sangat besar untuk pengembangan berbagai sektor berbasis teknologi.

"Melalui implementasi DEFA, nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat dua kali lipat, dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada 2030," ucapnya.

Bagi Indonesia, lanjut Airlangga, kesepakatan ini juga diharapkan menjadi new engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Peluang tersebut terbuka melalui perluasan perdagangan digital lintas negara, peningkatan transaksi elektronik, serta semakin besarnya kesempatan bagi pelaku usaha nasional untuk terlibat dalam ekosistem digital regional.

Ruang lingkup ASEAN DEFA mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari perdagangan digital, perdagangan elektronik lintas negara, pembayaran elektronik, pengembangan talenta digital, hingga pemanfaatan teknologi baru.

Selain itu, kesepakatan ini turut mengatur aspek pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga juga melihat implementasi kesepakatan tersebut dapat memperkuat agenda transformasi digital yang selama ini dijalankan pemerintah.

Dengan ekosistem digital yang semakin terintegrasi, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu pendorong tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2028/2029.

Penyelesaian negosiasi ASEAN DEFA sekaligus memperlihatkan kesinambungan diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat regional. I

nisiatif yang dirintis ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN kini memasuki tahapan baru.

Yaitu memastikan seluruh kesepakatan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta dunia usaha.

Ke depan, tantangan utama terletak pada konsistensi seluruh negara anggota ASEAN dalam menjalankan kesepakatan tersebut.

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam proses implementasi agar ASEAN DEFA tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama.