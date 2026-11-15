Naik Bajaj Bareng PM Vietnam, Aksi Prabowo di KTT ASEAN Curi Perhatian

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

Prabowo terlihat menggunakan kendaraan roda tiga khas Filipina, Bajaj, untuk menuju lokasi utama pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara tersebut.

Momen itu terekam dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Menariknya, Prabowo tidak sendirian. Dia tampak menaiki Bajaj bersama Perdana Menteri (PM) Vietnam Le Minh Hung.

Setibanya di ruang utama pertemuan, Prabowo langsung menempati kursi yang telah disediakan. Presiden duduk bersebelahan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Pangeran Abdul Mateen serta pejabat perwakilan Kamboja.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pidato pembukaan yang disampaikan Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara dan delegasi lainnya menyimak sambutan tersebut sebelum mengikuti rangkaian kegiatan berikutnya.

Suasana keakraban juga terlihat ketika para pemimpin negara ASEAN melakukan sesi foto bersama. Mereka saling berjabat tangan menggunakan salam khas yang dikenal sebagai Asian Handshake.

Di balik suasana kebersamaan tersebut, KTT ke-49 ASEAN juga menjadi momentum penting bagi para pemimpin kawasan untuk membicarakan sejumlah persoalan strategis. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perkembangan sengketa Laut China Selatan.

Pembahasan tersebut berkaitan erat dengan upaya ASEAN dan China merampungkan Code of Conduct (CoC) atau kode etik perilaku di Laut China Selatan.