Sudirman Said Soroti Pudarnya Keteladanan Kaum Terdidik, Singgung Peran Guru dalam Sejarah Bangsa

JawaPos.com - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN), Sudirman Said menyatakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap profesionalisme guru.

Mengingat, perjalanan sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi kaum terdidik.

Menurutnya, guru, sarjana, dan tokoh intelektual pernah menjadi kelompok penting yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan sekaligus membangun fondasi kehidupan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Sudirman Said dalam Konvensi Guru 2026. Ia mempertanyakan perubahan peran kalangan terdidik yang seharusnya berada di barisan terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

"Ironisnya, hari ini, harus diakui, di semua sektor dan level, tidak sedikit dari mereka justru membelakangi panggilan suci itu dan malah jadi pembuat keruh negeri. Apa yang salah?" kata Sudirman Said, Minggu (15/11).

Konvensi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nasional, dengan tema "Transformasi dan Tata-Kelola Guru Masa Depan, serta Masa Depan Guru menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua".

Sudirman mengulas situasi pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Saat itu, sekitar 97 persen penduduk masih buta huruf.

Bahkan, jumlah guru dan sarjana juga sangat terbatas. Meski demikian, kelompok kecil tersebut memiliki posisi terhormat di tengah masyarakat.

Penghormatan itu, lanjut Sudirman, bukan sekadar karena jumlah mereka yang sedikit. Lebih dari itu, para kaum terdidik pada masa tersebut dikenal memiliki keteladanan, integritas, dan ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.

Mereka tidak menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengejar kepentingan pribadi ataupun golongan.

"Tinta emas sejarah mencatat, Ketika hanya 178 manusia Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, ketika hanya ada 6 perguruan tinggi, ketika hanya 3 persen manusia Indonesia yang melek huruf alias hampir seluruh rakyat kita miskin, bodoh, dan tertindas, lahir sosok-sosok tangguh macam Tirto Adi Suryo, Cokroaminoto, Tan Malaka, Rahmah El-Yunusiyyah Wahidin Sudirohusodo, Dewi Sartika, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Kemunculan mereka bagaikan bunga mungil di atas batu padas di musim kemarau panjang," ungkap Sudirman.

Ia mengutarakan, nama-nama besar tersebut bukan hanya dikenal sebagai tokoh pergerakan, pemikir, dan penulis. Mereka juga memiliki kontribusi langsung dalam dunia pendidikan.

Bahkan, aktivitas mengajar dan mendirikan lembaga pendidikan menjadi bagian dari perjuangan mereka dalam membangun kesadaran masyarakat.

Sudirman mencontohkan, Soekarno yang pernah mengajar Ilmu Pasti dan Ilmu Sejarah di Ksatrian Institut Bandung milik Danudirja Setiabudi.

Selain itu, Panglima Besar Soedirman juga pernah mengabdikan diri sebagai guru di HIS Muhammadiyah Cilacap.

Begitu pula Dewi Sartika yang mengembangkan pendidikan melalui Sekolah Kautaman Istri dan Sakola Raden Dewi.

Suwardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sedangkan Tan Malaka dikenal dengan Sekolah Rakyat atau Sarekat Islam School. Sementara Rahmah El-Yunusiyyah mengabdikan diri melalui Sekolah Diniyyah Putri.

Bagi Sudirman, sejarah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan perjuangan kebangsaan memiliki hubungan yang sangat erat.

Para pendidik tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai, dan melahirkan generasi yang mampu membawa perubahan.

Karena itu, ia merasa perlu mempertanyakan kondisi kaum terdidik pada masa sekarang.

Terlebih, ketika perkembangan pendidikan nasional telah mengalami kemajuan besar, tetapi jarak antara dunia pendidikan, kalangan intelektual, dan kepemimpinan publik justru dinilai semakin terasa.

"Lantas, bagaimana hari ini? Mengapa sekarang jarak antara kaum terdidik, pendidikan, dan kepemimpinan publik terasa jauh? Jelas ada yang salah. Tapi, apa yang salah? Salahnya di mana?" tegas Sudirman.

Padahal, berbagai indikator menunjukkan bahwa akses pendidikan masyarakat Indonesia telah berkembang jauh dibandingkan masa awal kemerdekaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas mencapai 97,10 persen.

Indonesia juga memiliki hampir 11 juta penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan sekitar 4.300 perguruan tinggi.

Jumlah profesor dan guru besar mencapai sekitar 70 ribu orang. Sementara tenaga pendidik terdiri atas kurang lebih tiga juta guru dan 300 ribu dosen.

Tak hanya itu, Indonesia juga pernah mengirim sekitar 800 ribu sarjana untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi ternama dunia. Berbagai capaian tersebut semestinya menjadi modal besar untuk memperkuat kapasitas bangsa dalam menghadapi tantangan masa kini.

Sudirman pun mempertanyakan besarnya sumber daya manusia terdidik tersebut belum cukup menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan.

Menurutnya, ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seharusnya mampu melahirkan keberanian kolektif untuk memperbaiki keadaan dan menolak berbagai bentuk penyimpangan.

Ia menegaskan, Indonesia saat ini memiliki modal yang jauh lebih besar dibandingkan generasi awal kemerdekaan. Karena itu, kaum terdidik semestinya mampu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menjaga arah perjalanan bangsa.