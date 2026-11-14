Drama Elite Politik Dinilai Alihkan Perhatian Publik dari Masalah Rakyat

JawaPos.com – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menilai, konflik di antara elite politik yang dipertontonkan belakangan ini berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan mendasar seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, kenaikan biaya hidup, hingga ketimpangan kebijakan pemerintah.

Menurut Media, pertikaian elite politik tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sebaliknya, publik justru berisiko terjebak dalam perdebatan politik yang tidak menyentuh persoalan keseharian mereka.

"Hari ini elit sedang bertengkar. Ketika elit bertengkar, yang untung tetap elit, dan masyarakat tidak dapat apa-apa. Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah, dan pelanduk itu masyarakat. Kita tidak dapat apa-apa," ujarnya dikutip melalui postingan akun instagram @mediaaskar, Sabtu (14/11).

Dia menyayangkan perhatian publik yang lebih banyak tersita untuk mengikuti dinamika politik, mulai dari pejabat yang mundur hingga konflik dan pengkhianatan politik. Padahal, ada persoalan ekonomi dan sosial yang membutuhkan pengawasan masyarakat.

"Jadi berhentilah. Yang harus ditangisi saat ini adalah buruh yang di-PHK, petani yang kehilangan lahannya, nelayan yang lautnya tercemar, dan juga guru honorer yang gajinya bahkan tidak cukup untuk biaya hidup satu bulan," tegasnya.

Media mengibaratkan situasi tersebut dengan istilah panem et circenses atau roti dan sirkus dalam sejarah Romawi kuno. Istilah itu menggambarkan strategi memberikan hiburan kepada masyarakat agar perhatian mereka teralihkan dari persoalan yang lebih penting.

"Jadi maknanya beri rakyat tontonan supaya masyarakat itu lupa menuntut haknya. Dan hari ini itulah yang terjadi," katanya.

Dia mencontohkan, perdebatan publik mengenai dinamika politik kerap berlangsung sepanjang hari. Namun, masyarakat justru melupakan persoalan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka, seperti kenaikan cicilan rumah, pengangguran, tarif transportasi daring, hingga perubahan desil kesejahteraan.

Media juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait investasi Danantara pada perusahaan minyak di Amerika Serikat yang menurutnya perlu dipertanyakan dari sisi keuntungan dan risiko.

"Untung atau rugi itu kita tidak tahu. Karena kalau rugi yang menanggung adalah BUMN, dan aset BUMN itu milik publik, milik kita," tuturnya.

Selain itu, dia menilai fungsi oposisi di parlemen tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut berisiko melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

"Kita juga jadi lupa bahwa saat ini di DPR itu tidak ada oposisinya. Jadi ini negara seperti kereta tanpa lampu. Tidak ada remnya, tidak ada lampunya, dan fungsi oposisi itu lumpuh," ungkapnya.

Dia turut mengkritik penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer dan kegiatan seremonial. Media mengutip temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pembayaran tayangan Instagram Story di akun Raffi Ahmad yang disebut mencapai lebih dari Rp500 juta.

"Jadi hari ini Instastory yang hanya hitungan detik itu lebih mahal harganya daripada dana desa 1 tahun. Ada yang tidak beres dengan cara kita mengelola negara ini," katanya.

Dia juga menyinggung penggunaan anggaran Rp3 miliar untuk pemasangan bendera sepanjang 24 kilometer di Aceh guna menyambut kedatangan presiden. Menurutnya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk membiayai pendidikan masyarakat.

Ajak Masyarakat Kritis dan Terorganisasi

Untuk menghadapi situasi tersebut, Media mendorong masyarakat berhenti menempatkan pejabat sebagai sosok yang harus dipuja. Menurut dia, pejabat merupakan pelayan publik yang bekerja menggunakan uang pajak masyarakat sehingga harus terbuka terhadap kritik.

"Pejabat itu bukan idola, mereka pelayan kita. Mereka digaji dari pajak kita. Dan pelayan yang gagal itu harus dikritik, bukan dikasihani," tegasnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga ingatan kolektif terhadap berbagai peristiwa pelanggaran demokrasi dan intimidasi terhadap aktivis. Selain itu, masyarakat perlu kritis terhadap pihak-pihak yang menikmati anggaran negara tetapi diduga melanggar aturan atau memiliki konflik kepentingan.

Media menilai perubahan tidak bisa hanya mengandalkan elite politik, tetapi harus didorong melalui kekuatan masyarakat yang terorganisasi.

"Mungkin satu orang yang marah di media sosial itu bisa diabaikan, tapi kalau 1 juta orang yang terorganisir, itu tidak akan diabaikan," ujarnya.

Dia mengajak masyarakat bergabung dengan berbagai organisasi, mulai dari serikat buruh, organisasi mahasiswa, komunitas warga, asosiasi guru, tenaga kesehatan, hingga aparatur sipil negara (ASN).

"Dan perubahan itu tidak pernah turun dari atas, perubahan selalu didorong dari bawah. Dan kita tidak akan pernah kuat kalau kita hanya peduli pada diri kita sendiri," lanjutnya.

Media juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan melalui jalur demokrasi dan tanpa kekerasan. Dia menilai demonstrasi merupakan reaksi atas berbagai persoalan kebijakan pemerintah, bukan akar masalah itu sendiri.

"Demo hari ini itu adalah reaksi. Aksinya adalah program pemerintah yang buruk, anggaran yang dihambur-hamburkan, kebijakan yang salah sasaran. Itulah sebabnya, itulah akarnya," paparnya.

Dalam pernyataannya, Media turut menyoroti tindakan kekerasan aparat terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi damai di Yogyakarta. Dia mengaku menjenguk salah seorang mahasiswanya yang mengalami luka akibat dugaan pemukulan oleh aparat.

Dia menggambarkan kondisi mahasiswa tersebut dengan tangan lebam dan kaku. Mahasiswa itu juga menunjukkan syal yang dibawanya saat demonstrasi dalam kondisi berlumuran darah.

"Jadi oknum aparat itu memukuli mahasiswa terpelajar, mahasiswa pintar, yang baca buku, yang cinta pada negeri ini, yang melakukan aksi damai," ungkapnya.

Dia mempertanyakan minimnya suara pejabat dalam merespons kekerasan terhadap mahasiswa tersebut. Menurutnya, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai justru menunjukkan sikap yang lebih terhormat dibandingkan sebagian wakil rakyat.

Kepada generasi muda, Media berpesan agar tetap berani menyampaikan kritik tanpa melakukan kekerasan.

"Dan untuk kawan-kawan anak muda di mana pun itu, tetap berisik, tetap berisik. Non kekerasan. Kita ini anak muda lucu, kita ini damai, cinta damai, kita WNI yang lucu, dan kita suarakan sesuai konstitusi dan jalur demokrasi," katanya.

Dia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Karena itu, pejabat harus menyadari bahwa jabatan merupakan amanah yang sewaktu-waktu dapat berakhir.