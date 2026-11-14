Bekali Pekerja Migran Indonesia, Kemenko PM Tekankan Tiga Pesan Supaya Selamat

JawaPos.com - Kementeriaan Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memberikan pembekalan kepada para pekerja migran Indonesia yang menjadi peserta dalam kegiatan Migrant Centre Universitas Indonesia (UI) pada Sabtu (14/11).

Melalui agenda bertajuk SMK Go Global: Menyiapkan Pekerja Migran sebagai Penggerak Ekonomi Nasional tersebut, menekankan tiga pesan kepada para pekerja migran Indonesia.

Pesan pertama adalah berangkat secara prosedural dan kompeten. Artinya para pekerja migran bertolak ke luar negeri secara legal dengan membawa bekal kemampuan yang dibutuhkan di negara tujuan. Kedua, mengelola penghasilan sebagai modal. Kemudian ketiga, pulang membawa rencana.

”Pekerja migran Indonesia adalah bagian dari kekuatan pembangunan Indonesia. Berangkatlah membawa harapan, bekerjalah untuk menambah kompetensi, dan pulanglah untuk membangun daerah,” pesan Haris.

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Dalam pembekalan yang berlangsung di Auditorium Vokasi UI, Depok, Jawa Barat (Jabar) tersebut, para peserta mendapatkan materi tentang peran pekerja migran sebagai penggerak pembangunan. Salah satu penekannya adalah berangkat dengan membawa harapan dan pulang dengan semangat membangun daerah.

Haris menegaskan bahwa peluang kerja di luar negeri adalah salah satu jawaban atas tantangan pengangguran di Indonesia. Selama berangkat dengan membawa bekal kesiapan kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, dan sertifikasi yang sudah disiapkan melalui Program SMK Go Global, dia yakin mereka mampu.

Karena itu, Harus juga mengajak seluruh peserta yang nantinya berangkat ke luar negeri memandang pengalaman kerja di negeri orang sebagai modal untuk membangun daerah asal. Baik sebagai wirausaha, instruktur dan mentor, penggerak koperasi desa, maupun eksportir komoditas.