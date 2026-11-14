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Penulis: Syahrul Yunizar
Minggu, 15 November 2026 | 05.32 WIB

Presiden Prabowo Tegaskan Tak Akan Gentar Bela Kepentingan Rakyat Indonesia

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Lebih kurang dua tahun bertugas memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi berbagai tekanan dan upaya semua pihak yang ingin menghambat langkah pemerintah dalam membenahi sistem dan menyelamatkan kekayaan negara. 

Prabowo menegaskan hal itu saat berpidato dalam acara Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/11). Dia tegas menyatakan sudah siap menghadapi segala risiko demi memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Dia tidak rela melihat rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan bangsa terus dieksploitasi dan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. 

”Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya harus melihat rakyat saya masih miskin. Saya harus melihat kekayaan kita terus diambil. Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli,” ucap Prabowo.

Sebagai kepala negara, Prabowo sadar betul terhadap potensi tekanan jika pemerintah tidak mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu. Tekanan itu, kata Prabowo, bisa datang dalam bentuk upaya menggoyang pemerintahan melalui demonstrasi hingga kerusuhan. Namun, dia menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman tersebut. 

”Disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar. Mereka lupa, saya ini letnan yang dulu tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati,” ujarnya.

Pengabdian kepada rakyat Indonesia, lanjut Prabowo, sudah menjadi sumpah hidupnya sejak kecil. Baginya, kepentingan bangsa dan negara harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, dia tidak gentar.

Apalagi, saat ini Prabowo mendapatkan dukungan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dia juga menyebut petani dan nelayan sebagai elemen penting yang menjadi kekuatan dalam membangun Indonesia.

”Yang bisa membuat revolusi di Indonesia adalah Prabowo Subianto, petani di belakang saya, nelayan di belakang saya,” ucapnya.

Saat ini, kata Prabowo, pemerintahan yang dia pimpin tengah berupaya memastikan kekayaan Indonesia tidak terus dinikmati oleh segelintir kelompok. Sehingga kekayaan itu dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Hal tersebut dilakukan melalui pembenahan sistem dan penyelamatan kekayaan negara.

”Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru dan menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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