8 Sosok Nakes yang Terima Penghargaan Bintang Jasa Nararya dari Prabowo

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya kepada delapan tenaga kesehatan (nakes) yang mengabdikan diri di daerah bencana.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa luar biasa mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah situasi darurat, bahkan hingga mengalami cedera saat bertugas.

"Para tenaga kesehatan di mana pun dari negara Indonesia kita yang kita cintai, yang telah mengalami musibah, yang telah bekerja keras demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Atas nama pemerintah, bangsa dan negara serta atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingimu. Sekali lagi terima kasih pengorbanan saudara-saudara," ujar Prabowo, dikutip Sabtu (14/11).

Delapan tenaga kesehatan tersebut memiliki peran dan pengalaman pengabdian yang berbeda. Mulai dari menerobos medan ekstrem, membantu persalinan darurat, hingga mendirikan pos pelayanan kesehatan dengan fasilitas seadanya.

Berikut delapan sosok penerima penghargaan Bintang Jasa Nararya:

1. Muhammad Lutfi Farid Dudin Muhammad Lutfi Farid Dudin menerima penghargaan atas jasanya mengoordinasikan relawan kesehatan yang menerobos medan ekstrem di Kecamatan Serak, Aceh Tamiang. Dalam menjalankan tugas tersebut, dia mengalami cedera serius akibat kecelakaan.

2. Maria Adriani Juman Maria Adriani Juman mendapat penghargaan atas pengabdiannya sebagai perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dedikasinya di tengah situasi bencana membuatnya turut mengalami cedera serius saat bertugas.

3. Yona Sarah Pardede Yona Sarah Pardede berjasa dalam pelayanan kesehatan darurat di tengah bencana. Salah satu pengabdiannya adalah membantu proses persalinan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

4. Maria Yosefa Pramistasari, Jo Maria Yosefa Pramistasari, Jo, juga mendapat penghargaan atas kontribusinya dalam pelayanan kesehatan darurat. Dia membantu proses persalinan bayi dengan berat badan lahir rendah di tengah kondisi bencana.

5. Melinda Anastasia Iren Melinda Anastasia Iren memberikan pelayanan medis tanpa henti meski berada dalam kondisi terisolasi. Terputusnya akses di berbagai bidang tidak menyurutkan dedikasinya untuk tetap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan.

6. Inayati Muharini Inayati Muharini mendapat penghargaan atas dedikasinya di bidang kebidanan dan kemanusiaan. Dia juga turut membantu operasional Posko Muhammadiyah Disaster Management Center dalam penanganan bencana.

7. Situah Kamu Situah Kamu menunjukkan pengabdian dengan mendirikan pos pelayanan kesehatan sederhana di tengah keterbatasan. Pos tersebut menjadi salah satu upaya untuk tetap menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana.

8. Siti Tari Salsa Siti Tari Salsa melakukan aksi cepat dengan memberikan pelayanan kesehatan darurat menggunakan logistik medis milik pribadinya. Bahkan, pelayanan tersebut dilakukan di bawah kolong jembatan dalam kondisi serba terbatas.