Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 15 November 2026 | 03.30 WIB

8 Sosok Nakes yang Terima Penghargaan Bintang Jasa Nararya dari Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan yang gugur dan cedera saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanganan karhutla, serta bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, di Istana Bogor, Jumat (13/11). (Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan yang gugur dan cedera saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanganan karhutla, serta bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, di Istana Bogor, Jumat (13/11). (Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya kepada delapan tenaga kesehatan (nakes) yang mengabdikan diri di daerah bencana. 

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa luar biasa mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah situasi darurat, bahkan hingga mengalami cedera saat bertugas.

"Para tenaga kesehatan di mana pun dari negara Indonesia kita yang kita cintai, yang telah mengalami musibah, yang telah bekerja keras demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Atas nama pemerintah, bangsa dan negara serta atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingimu. Sekali lagi terima kasih pengorbanan saudara-saudara," ujar Prabowo, dikutip Sabtu (14/11).

Delapan tenaga kesehatan tersebut memiliki peran dan pengalaman pengabdian yang berbeda. Mulai dari menerobos medan ekstrem, membantu persalinan darurat, hingga mendirikan pos pelayanan kesehatan dengan fasilitas seadanya.

Berikut delapan sosok penerima penghargaan Bintang Jasa Nararya:

1. Muhammad Lutfi Farid Dudin

Muhammad Lutfi Farid Dudin menerima penghargaan atas jasanya mengoordinasikan relawan kesehatan yang menerobos medan ekstrem di Kecamatan Serak, Aceh Tamiang. Dalam menjalankan tugas tersebut, dia mengalami cedera serius akibat kecelakaan.

2. Maria Adriani Juman

Maria Adriani Juman mendapat penghargaan atas pengabdiannya sebagai perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dedikasinya di tengah situasi bencana membuatnya turut mengalami cedera serius saat bertugas.

3. Yona Sarah Pardede

Yona Sarah Pardede berjasa dalam pelayanan kesehatan darurat di tengah bencana. Salah satu pengabdiannya adalah membantu proses persalinan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

4. Maria Yosefa Pramistasari, Jo

Maria Yosefa Pramistasari, Jo, juga mendapat penghargaan atas kontribusinya dalam pelayanan kesehatan darurat. Dia membantu proses persalinan bayi dengan berat badan lahir rendah di tengah kondisi bencana.

5. Melinda Anastasia Iren

Melinda Anastasia Iren memberikan pelayanan medis tanpa henti meski berada dalam kondisi terisolasi. Terputusnya akses di berbagai bidang tidak menyurutkan dedikasinya untuk tetap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan.

6. Inayati Muharini

Inayati Muharini mendapat penghargaan atas dedikasinya di bidang kebidanan dan kemanusiaan. Dia juga turut membantu operasional Posko Muhammadiyah Disaster Management Center dalam penanganan bencana.

7. Situah Kamu

Situah Kamu menunjukkan pengabdian dengan mendirikan pos pelayanan kesehatan sederhana di tengah keterbatasan. Pos tersebut menjadi salah satu upaya untuk tetap menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana.

8. Siti Tari Salsa

Siti Tari Salsa melakukan aksi cepat dengan memberikan pelayanan kesehatan darurat menggunakan logistik medis milik pribadinya. Bahkan, pelayanan tersebut dilakukan di bawah kolong jembatan dalam kondisi serba terbatas.

Penganugerahan Bintang Jasa Nararya kepada delapan tenaga kesehatan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas pengorbanan para petugas yang tetap menjalankan tugas kemanusiaan di tengah situasi bencana.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google

Tags

presiden prabowo subiantoBintang Jasa Nararyatenaga kesehatan

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Sapa Menhut Raja Juli Antoni dalam Acara Muhammadiyah, Presiden Prabowo Singgung Shirotul Mustaqim - Image
Nasional

Sapa Menhut Raja Juli Antoni dalam Acara Muhammadiyah, Presiden Prabowo Singgung Shirotul Mustaqim

Minggu, 15 November 2026 | 01.25 WIB

Muhammadiyah Ungkap Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo - Image
Nasional

Muhammadiyah Ungkap Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo

Minggu, 15 November 2026 | 01.18 WIB

Presiden Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan, dan Menyejukkan - Image
Politik

Presiden Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan, dan Menyejukkan

Minggu, 15 November 2026 | 01.00 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore