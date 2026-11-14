Sapa Menhut Raja Juli Antoni dalam Acara Muhammadiyah, Presiden Prabowo Singgung Shirotul Mustaqim

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyapa sejumlah ulama, tokoh, dan pejabat yang hadir dalam acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/11). Termasuk diantaranya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Sapaan Presiden Prabowo kepada salah seorang pembantunya itu mencuri atensi hadirin. Sebab, Prabowo turut menyinggung shirotul mustaqim ketika menyapa Raja Juli yang belum lama ini mundur dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menyatakan berhenti total dari aktivitas partai itu.

”Menteri kehutanan, saudara Raja Juli Antoni,” sapa Prabowo sambil memberi jeda saat Raja Juli berdiri dan mengatupkan kedua tangannya.

Jeda yang diberikan oleh Prabowo itu lantas disambut gelak tawa dan tepuk tangan hadirin. Sadar atas respons tersebut, Prabowo lantas mempertanyakan alasan para hadirin tertawa dan bertepuk tangan. Sebab, dia belum melanjutkan kalimat setelah menyapa Raja Juli.

”Aku belum ngomong apa-apa, kalian sudah ketawa,” lanjut Prabowo dari atas mimbar acara.

Tidak lama setelahnya, Prabowo mengaitkan suasana tersebut dengan sambutan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Dalam sambutannya, Haidar menyinggung tentang shirotul mustaqim yang berarti jalan yang lurus dan menjadi pegangan dalam ajaran Islam.

”Saya ingat tadi sambutan Pak Haedar soal shirotul mustaqim,” ucap Prabowo kembali disambut riuh oleh hadirin.

Dalam acara yang sama, Presiden Prabowo turut menyampaikan pujian kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dia menceritakan awal mula penunjukkan Suyudi menjadi kapolri pengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia mengaku, semula sama sekali tidak kenal dengan Suyudi. Sebab, tidak banyak pertemuan antara dirinya dengan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

”Kadang-kadang saya hanya dengar, ada suara nggak tahu dari mana. Saya tanya, dari mana saya kenal saudara Suyudi ini? Jenderal Suyudi ini, saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Saya ketemu sekali dalam sekian belas tahun, ya kan. Saya lihat dulu ada polres, kapolres ya, dia kapolres. Aku udah jenderal, dia masih apa?” ucap Prabowo.

Setelah itu, Prabowo menceritakan bahwa biasanya jenderal hanya sepintas melihat letnan. Sehingga ketika disodorkan nama Suyudi untuk menjadi kapolri, Prabowo menanyakan beberapa hal sampai akhirnya dia menunjuk dan melantik kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.

”Kalau jenderal itu, kalau lihat letnan itu kadang-kadang sepintas saja. Tapi, waktu mau ganti (kapolri), sodorin nama ini, sodorin nama itu. Nggak sreg. Siapa itu? Ini kepala BNN, siapa itu? Ini Pak Suyudi, Pak. Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Ohh, itu saja. Habis itu, kau kapolri. Jadi, suara dari atas itu,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, dia tidak bermaksud memuji Suyudi. Sebab, dia tidak mudah memuji. Namun demikian, jika memang benar, dia akan mengatakan benar. Begitu pun ketika salah, maka dia memastikan akan mengatakan salah meski harus ada risiko di balik keputusan itu.