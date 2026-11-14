Profil Muhammad Rizal Fadillah, Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi yang Meninggal Dunia

JawaPos.com - Salah seorang tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Rizal Fadillah, meninggal dunia pada Jumat (13/11). Berdasar pemberitaan Radar Solo (Jawa Pos Group), Rizal lahir di Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada 12 Desember 1959.

Setelah itu, Rizal menempuh pendidikan dasar hingga menengah di sejumlah sekolah di Kota Bandung. Rizal merupakan alumni SD Ciateul III, SMP BPI II, dan SMAN IV Bandung. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, dia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad).

Saat menempuh studi di Unpad, Rizal memilih peminatan Hukum Tata Negara. Selain itu, dia juga aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Termasuk diantaranya dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Unpad.

Berdasar catatan, Rizal pernah dipercaya menjadi koordinator IMM di Unpad. Karirnya dimulai dari guru, hingga menjadi dosen, dan dikenal sebagai advokat. Dia pernah mengajar di SMA Muhammadiyah II Bandung hingga mendapatkan kepercayaan menjadi kepala SMA Islam At-Tarbiyah Tasikmalaya.

Di tingkat perguruan tinggi, Rizal pernah menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Setelah itu, dia menjalani sejumlah pekerjaan pada bidang pendidikan, dia menekuni profesi sebagai advokat. Di luar itu, dia juga berkiprah di dunia polik melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Rizal pernah menduduki posisi Wakil Sekretaris DPW PPP Jabar sekaligus memimpin Generasi Muda Pembangunan Indonesia periode 1995–2000. Dia kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Jabar dari Fraksi PPP selama dua periode, yakni pada 1997–1999 dan 1999–2004.

Setelah tidak lagi aktif di PPP, dia melanjutkan aktivitas politik dengan memimpin DPW Partai Bintang Reformasi Jabar. Pada Pemilu 2019, Rizal juga sempat maju sebagai calon anggota DPR melalui Partai Amanat Nasional (PAN) melalui daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi.

Roy Suryo adalah figur yang pertama kali mengabarkan berita duka cita meninggalnya Rizal. Roy mengaku sangat kehilangan. Sebab, Rizal merupakan sahabat sekaligus rekan seperjuangan yang sejak awal turut menuntut kebenaran atas ijazah Jokowi.

”Saya mendengar kabar duka bahwa salah seorang sahabat, pejuang di antara kita, telah meninggal dunia, wafat dipanggil Sang Khalik,” kata Roy dikutip pada Sabtu (14/11).

Menurut Roy, Rizal adalah salah seorang pejuang yang sejak awal bergerak bersama dirinya. Berdasar informasi, Rizal dibawa ke rumah sakit usai menjalankan ibadah salat Jumat. Meski sudah mendapatkan perawatan intensif, nyawanya tidak tertolong.

”Almarhum Ustaz Riza Fadilah diketahui siang hari tadi selepas Jumatan dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan langsung masuk ke ICU atau Intensive Care Unit di sana. Dan tidak lama kemudian, menjelang sore, beliau sudah dipanggil oleh Yang Mahakuasa,” ucap Roy.

Dalam keterangan yang sama, Roy memberikan penghormatan terakhir kepada Rizal. Dia mendoakan sahabatnya itu dan berjanji perjuangan yang selama ini dilakukan almarhum diteruskan demi kebenaran. Secara pribadi dan mewakili gerakan yang sama, dia menyatakan kehilangan mendalam.

”Atas nama pribadi dan atas nama pergerakan dan juga atas nama Roy Suryo Channel Official, saya sangat berduka dan insya Allah kita akan tetap terus menegakkan perjuangan ini bersama-sama. Sekali lagi semoga perjuangan Ustaz Rizal Fadilah tidak sia-sia dan kita terus bisa bekerja, berjuang,” bebernya.