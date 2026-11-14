Prabowo akan ke Palu Hadiri Tanwir Muhammadiyah sebelum ke Luar Negeri

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri Tanwir Muhammadiyah yang bertepatan dengan peringatan Hari Jadi (Milad) Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap rencana Presiden tersebut saat ia ditemui di depan Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) malam.

"Beliau (Presiden, red.) kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah. Saya ikut mendampingi. Terus dari situ, Beliau ke Manila, ASEAN Summit," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan menjawab pertanyaan wartawan.

Selepas merampungkan agendanya di luar negeri itu, Presiden Prabowo kembali ke tanah air dan akan mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi untuk berdiskusi mengenai kandidat wakil presiden (wapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

"Pulang dari (luar negeri) itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Presiden Prabowo pada Jumat malam di Istana Bogor mengumpulkan ketua umum partai politik dari koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pertemuan itu, yang pertama kali digelar setelah Gibran berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden, dihadiri oleh sejumlah petinggi partai, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono.

Nama-nama tersebut, selain merupakan petinggi partai, saat ini juga menjabat sebagai menteri koordinator dan menteri Kabinet Merah Putih.

Terkait agenda Presiden ke luar negeri pada pekan ini, informasi itu telah disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/11).

"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri, kalau tidak salah tanggal 14 atau 16 (November, red.)," ujar Yusril.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, berlangsung 15 November sampai dengan 17 November 2026. Upacara pembukaan yang dilanjutkan dengan pertemuan antara para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dijadwalkan berlangsung Minggu (15/11).

Tidak hanya menghadiri KTT ASEAN, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri KTT APEC Ke-33 di Shenzhen, Tiongkok pada 18—19 November 2026.