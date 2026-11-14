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Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 14 November 2026 | 17.43 WIB

PKB Tak Usulkan Cawapres Pengganti Gibran, Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden Prabowo

PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz memastikan partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres).

”Untuk cawapres, kami sepenuhnya serahkan kepada bapak presiden. Namun, MPR secara institusional mengirimkan surat kepada presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna,” ungkap Neng Eem dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (14/11).

Menurut Neng Eem, PKB tidak memiliki usulan nama untuk mengisi posisi wapres yang ditinggalkan oleh Gibran pasca pengunduran dirinya pada Kamis (12/11). Partainya memilih menunggu proses konstitusional yang menjadi kewenangan MPR setelah presiden menyampaikan dua nama calon. Dia menegaskan, PKB tidak mengusulkan nama.

”Kami tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa,” bebernya.

Neng Eem memastikan, siapa pun nama cawapres yang diusulkan oleh Presiden Prabowo akan diproses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di MPR. Dia mengakui, MPR sudah membahas jadwal pelaksanaan rapat paripurna untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wapres sepeninggal Gibran. 

Selain itu, MPR juga sudah membentuk tim ad hoc atau tim verifikasi. Tim tersebut akan bertugas memeriksa cawapres yang nantinya diusulkan oleh presiden. Tujuannya memastikan nama-nama tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Tim verifikasi itu untuk memverifikasi calon-calon wakil presiden yang nanti diusulkan oleh presiden, apakah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang ada atau tidak,” imbuhnya.

Selanjutnya, rapat paripurna MPR dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 mendatang. Dia memastikan, seluruh tahapan konstitusional akan ditempuh oleh MPR sampai nanti diputuskan satu nama untuk menjadi capres menggantikan Gibran dan mendampingi Presiden Prabowo melanjutkan pemerintahan sampai 2029.

Editor: Edy Pramana
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Pengganti GibranpkbPresiden Prabowo

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