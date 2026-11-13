Ratusan Orang Sempat Diamankan Pasca Demo Jogja, A’wan PBNU Dorong Pembentukan Tim Gabungan

Massa aksi berlarian saat dipukul mundur aparat kepolisian di kawasan Tugu Pal Putih Jogja Selasa (10/11) malam. (Dok Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)

JawaPos.com - Aksi demo di Jogjakarta pada Selasa siang (10/11) sampai Rabu dini hari (11/11) berujung ricuh. Ratusan orang sempat diamankan oleh jajaran kepolisian di Polda Jogja. Atas peristiwa tersebut A’wan PBNU mendorong pembentukan tim gabungan untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian kejadian.

Berdasar informasi, tidak kurang dari 157 orang sempat diamankan oleh petugas keamanan yang dilengkapi kendaraan taktis lapis baja, gas air mata, dan water cannon. Rusuh terjadi setelah aksi anarkistis terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Kala itu, sejumlah massa melemparkan batu, petasan, hingga molotov ke DPRD Jogja.

Menurut Polda Jogja, ratusan orang yang diamankan diduga melakukan tindakan anarkistis. Namun demikian, sebanyak 154 orang sudah dipulangkan. Mereka dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakan melanggar hukum saat aksi demo berlangsung.

”Dari total 157 orang yang diamankan, sebanyak 154 orang sudah dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bukti kuat, termasuk 22 anak di bawah umur yang sudah dipulangkan tadi pagi,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Humas Polda Jogja AKBP Novita Eka Sari dikutip pada Jumat (13/11).

Atas peristiwa tersebut, KH. Abdussalam Shohib atau biasa dipanggil Gus Salam menyampaikan keprihatinannya. Dia menyayangkan kerusuhan dan penangkapan terhadap ratusan orang tersebut. Apalagi bila mengingat situasi politik di Jakarta yang sedang panas.

”Kami sedih, prihatin. Di negara-negara terutama Eropa sudah banyak aksi massa berujung anarkis. terjadi kekacauan dan stabilitas sosial, terganggu. Jangan sampai situasi di sana merembet ke kita di Indonesia,” harapnya.

Karena itu, Gus Salam mengingatkan agar semua pihak tetap kritis dan berani menyuarakan kebijakan yang pro rakyat. Namun, dia menekankan agar masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam situasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kepada pemerintah, Gus Salam, berpesan agar penggunaan aparat keamanan dalam upaya mengendalikan massa aksi tetap tunduk pada prinsip legalitas. Semua wajib bertindak atas dasar hukum yang proporsional, profesional, dan terukur. Jangan sampai dilakukan berlebihan.

”Pelibatan ratusan personel TNI dalam menangani unjuk rasa di Jogjakarta justru memicu reaksi negatif dari massa yang juga menuntut TNI kembali ke barak. Situasinya menjadi sensitif dan emosional,” ujarnya.

Gus Salam yang juga bagian dari A’wan PBNU mendorong agar aparat kepolisian membentuk Tim Gabungan yang independen untuk mencari fakta seterang-terangnya di balik peristiwa yang terjadi di Jogja. Menurut dia, itu penting untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa saat dan setelah terjadi aksi.