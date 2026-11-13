Iming-iming Gaji Rp 50 Juta, Polisi Bongkar Sindikat Tentara Bayaran Rusia

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan internasional yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dikirim sebagai tentara bayaran ke Rusia.

Kepolisian menetapkan delapan orang tersangka, termasuk warga negara Rusia dan Ukraina, serta mengidentifikasi 15 WNI yang sudah terlanjur diberangkatkan ke zona perang.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya.

Para korban awalnya berpamitan merantau ke luar negeri untuk bekerja, tetapi belakangan diketahui terjebak di garis depan pertempuran.

"Awalnya kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya ada keluarganya yang berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Ternyata sudah direkrut menjadi tentara Rusia dan tidak kembali," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi dalam konferensi pers, Jumat (13/11).

Sindikat ini menyasar masyarakat sipil tanpa latar belakang militer. Sebanyak 23 WNI teridentifikasi masuk dalam radar jaringan ini, yang terdiri dari buruh, karyawan swasta, pekerja konveksi, hingga mantan admin judi online di Kamboja.

Kontrak Rp 400 Juta dan Jebakan di Medan Tempur Untuk menjerat korban yang sedang terhimpit kebutuhan ekonomi, para perekrut menebar janji finansial yang fantastis.

Calon tentara bayaran diiming-imingi nilai kontrak mencapai Rp 400 juta untuk masa kerja satu tahun, lengkap dengan gaji bulanan sebesar Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.

Tak berhenti di situ, pelaku juga menjanjikan bonus tambahan di lapangan. Tersedia insentif khusus apabila para WNI tersebut berhasil menembak tentara Ukraina dan mampu membuktikannya lewat rekaman video.

Namun, realitas di lapangan berbanding terbalik dengan janji manis perekrut. Berdasarkan laporan keluarga kepada penyidik, banyak WNI yang tidak bisa pulang dan mengalami nasib tragis.

"Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Tetapi kenyataannya mereka terbelenggu di sana. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia dan tidak tahu di mana kuburannya," tegas Nasriadi.

Kepolisian juga menerima informasi mengenai WNI yang harus diamputasi akibat menginjak ranjau darat.

Ironisnya, setelah menjalani perawatan medis, korban tetap dipaksa kembali ke medan perang meski kondisi fisiknya sudah tidak lagi utuh.

Kini, fokus kepolisian beralih pada upaya melacak keberadaan 15 WNI yang sudah terlanjur berada di Rusia.

Penyidik tengah mencocokkan data perlintasan keimigrasian untuk kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.

Mengingat terputusnya komunikasi belum tentu menandakan korban telah meninggal dunia, Nasriadi meminta peran aktif masyarakat untuk melapor jika ada kerabat yang hilang kontak di Rusia.