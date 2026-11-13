Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang Yosef Lede, Korban Berusia 21 Tahun Melapor

JawaPos.com - Polda NTT resmi menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, setelah seorang korban berusia 21 tahun melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada Kamis (12/11).

Laporan dengan nomor registrasi LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT ini terkait dugaan peristiwa yang terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra membenarkan penerimaan laporan tersebut pada Jumat (13/11). Ia menegaskan bahwa penyidik saat ini tengah mendalami seluruh informasi awal yang disampaikan oleh pelapor.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," ujar Henry dikutip dari Antara, Jumat (13/11).

Bermula dari Tawaran Pekerjaan Berdasarkan keterangan awal pelapor kepada penyidik, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi kejadian. Kedatangan mereka dipicu oleh informasi mengenai adanya penawaran pekerjaan.

Dalam pertemuan di lokasi tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Usai kejadian, korban segera berupaya menghubungi para saksi untuk meminta pertolongan. Korban kemudian dijemput oleh saksi untuk meninggalkan area kompleks rumah dinas tersebut.

Polda NTT berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tegas Kombes Pol. Henry.

Langkah Cepat Penyidik dan Perlindungan Korban Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, menyatakan bahwa jajarannya langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan awal.

Langkah tersebut meliputi pengajuan permintaan Visum et Repertum (VER) serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Penyidik juga menggandeng Rumah Sakit Bhayangkara untuk keperluan pemeriksaan medis sekaligus menyiapkan rujukan pendampingan psikologis.

Selain itu, kepolisian berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT.

Langkah ini diambil guna memastikan korban memperoleh perlindungan maksimal serta fasilitas rumah aman apabila dibutuhkan.

Selanjutnya, tim penyidik akan mengumpulkan alat bukti tambahan, memeriksa saksi-saksi lain, meminta klarifikasi dari pihak terlapor, serta menggelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Bupati Kupang Yosef Lede melalui pesan singkat WhatsApp sejak pukul 09.37 WITA dan dilanjutkan pada pukul 11.22 WITA.