Presiden Prabowo Beri Penghargaan kepada Situah, Tenaga Kesehatan yan Terjang Banjir di Aceh Tamiang

JawaPos.com - Perjuangan tenaga kesehatan bernama Situah di Aceh Tamiang saat banjir menerjang berbuah penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Petugas yang bekerja di Desa Sekumur menjadi salah seorang penerima tanda kehormatan (tanhor) dari presiden.

Tanhor diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat (13/11). Penghargaan itu diberikan setelah Situah tetap melayani warga di tengah bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia bahkan harus menerjang medan perbukitan untuk memberikan pelayanan.

Atas pengabdian tersebut, Situah dinilai berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan. Berkat kesigapannya menolong persalinan serta memberikan pelayanan kesehatan darurat, banyak warga Desa Sekumur yang terdampak banjir terbantu.

Apalagi di tengah segala keterbatasan, dia berinisiatif mendirikan pos pelayanan kesehatan sederhana agar warga tetap mendapat pertolongan. Usai menerima penghargaan, Situah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo.

Bagi dirinyanya, penghargaan tersebut bukan semata apresiasi untuk dirinya, melainkan juga mewakili perjuangan rekan-rekan tenaga kesehatan yang turut melayani masyarakat selama bencana. Situah bercerita, saat banjir melanda, dia bersama dua rekannya harus berpindah-pindah lokasi pengungsian.

”Dalam satu tenda itu ada sampai delapan keluarga, berhimpitan dalam tenda tersebut. Kemudian yang mengungsi tidak satu bukit saja, ada bukit yang lain,” kata dia.

Untuk menjangkau para pengungsi, Situah dan rekan-rekannya harus melewati medan perbukitan yang curam dan terjal. Tanpa peralatan memadai, mereka berpegangan pada ranting pohon untuk mendaki, sementara warga lanjut usia dan mereka yang tidak mampu berjalan harus dipapah hingga digendong.

Dalam sehari, Situah dan kedua rekannya harus berpindah dari satu bukit ke bukit lain hingga lima kali. Semua itu mereka lakukan demi menjangkau masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Perjuangan tersebut kian berat karena jaringan komunikasi tidak tersedia.

Situah mengaku, dia bersama rekan-rekannya sempat kesulitan menghubungi pihak lain untuk meminta bantuan pengobatan, melengkapi peralatan kesehatan, maupun memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Situah bersyukur tetap dapat menjalankan tugas kemanusiaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.