Mengenang Sosok Sukaris, Petugas Pemadam Karhutla yang Gugur di TNBTS Jatim

JawaPos.com - Operator Layanan Operasional Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bernama Sukaris gugur saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur (Jatim), pada 15 Oktober lalu. Keluarga mengenang Sukaris sebagai sosok yang tidak pernah lelah mengabdikan diri untuk negara.

Putra almarhum Sukaris, Yandi Iswaraputra, menyampaikan hal itu usai Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang jasa kepada 15 relawan dan 8 tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat (13/11). Yandi tidak pernah lupa bagaimana ayahnya selalu siap sedia menjadi yang pertama turun ke lapangan.

Menurut Yandi, di lapangan sudah menjadi bagian dari keseharian sekaligus tanggung jawab ayahnya sebagai petugas kehutanan. Karena itu, setiap kali ada panggilan tugas, Sukaris tidak pernah menolak. Dia juga tidak ragu-ragu untuk langsung meluncur ke lokasi kebakaran. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab almarhum terhadap tugas.

”Bapak saya itu termasuk yang duluan ke lapangan. Jadi, Bapak saya ternyata meninggal di tempat waktu kebakaran bersama dua korban lainnya,” kata dia dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Berdasar informasi yang diperoleh Yandi, saat peristiwa kebakaran terjadi, ada tiga orang petugas yang sempat berhasil diselamatkan. Namun, setelah beberapa hari menjalani perawatan, mereka juga meninggal dunia. Dia mengaku kabar itu menjadi pukulan berat bagi keluarga. Apalagi, sehari sebelum kejadian, Sukaris masih menjalankan aktivitas seperti biasa dan berangkat dalam kondisi sehat.

”Kami sekeluarga juga kaget karena memang pagi masih beraktivitas, berangkat sehat, tetapi kok balik-balik sudah tidak ada (meninggal dunia),” tutur Yandi.

Di tengah kesedihan yang masih dirasakan oleh keluarga, Yandi menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan perhatian kepada keluarganya. dia berharap segala kebaikan dan doa yang diberikan menjadi amal baik bagi semua orang.

“Saya juga terima kasih banyak kepada semua orang yang mendoakan almarhum bapak saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga Tuhan yang membalas,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rina Indah Lestari sebagai istri Yandi menyampaikan harapan agar pengabdian dan perjuangan Sukaris selama bekerja untuk negara tidak berhenti menjadi kenangan bagi keluarga, melainkan juga terus diingat oleh masyarakat luas. Menurut dia, dedikasi almarhum dalam menjaga melaksanakan tugas sangat tinggi.