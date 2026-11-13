Prabowo Jamin Masa Depan Anak Relawan Karhutla yang Gugur, Beri Beasiswa hingga Pendidikan Tertinggi

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang gugur ketika menjalankan tugas kemanusiaan. Pemerintah memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak akan menghadapi masa depan tanpa dukungan negara.

Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan keluarga relawan karhutla yang gugur di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan penghormatan atas pengorbanan para relawan.

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“Atas nama negara dan Pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingimu,” kata Prabowo.

Prabowo memastikan, pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab negara. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memberikan jaminan agar mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang.

Tidak hanya memberikan santunan, pemerintah juga akan menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak para relawan yang gugur. Prabowo menegaskan, seluruh anak korban akan memperoleh beasiswa penuh hingga jenjang pendidikan tertinggi.

“Dan untuk semua anakmu, pemerintah menjamin pendidikannya dengan memberi beasiswa penuh sampai tingkat tertinggi,” ucapnya.

Dalam merealisasikan komitmen tersebut, Prabowo mengaku telah menginstruksikan para menteri koordinator dan menteri terkait agar memastikan anak-anak para relawan memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah unggulan milik pemerintah.

“Saya sudah kasih instruksi ke para menko dan menteri, putra-putrimu akan masuk sekolah-sekolah terbaik kita, SMA Taruna Nusantara, SMA Garuda, SD, SMP pemerintah yang terbaik,” tutur Prabowo.

Prabowo mengakui, santunan dan jaminan pendidikan tidak akan mampu menggantikan kehilangan orang terkasih yang dirasakan keluarga korban. Meski demikian, ia berharap dukungan pemerintah tersebut dapat menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak melupakan jasa serta pengorbanan para relawan.

“Ini jelas tidak bisa mengganti kehilanganmu, tapi minimal kalian tidak sendiri. Sekali lagi atas pengorbananmu, saya sampaikan belasungkawa saya dan seluruh pemerintah dan seluruh rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada para relawan yang gugur saat menjalankan misi kemanusiaan penanganan karhutla. Penganugerahan itu menjadi bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan keberanian mereka dalam menjalankan tugas.

Prabowo menyampaikan apresiasi sekaligus penghormatan setinggi-tingginya kepada para relawan yang telah mengorbankan nyawa demi menjalankan tugas kemanusiaan. Ia berharap pengabdian mereka senantiasa dikenang oleh bangsa dan negara.