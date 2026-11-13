Presiden Prabowo Anugerahi Bintang Jasa pada 23 Relawan Karhutla

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan yang gugur dan cedera saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Negata turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para relawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi menyelamatkan masyarakat. Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu langsung dengan keluarga para relawan dan petugas di Istana Bogor, Jumat (13/11).

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa negara hadir untuk mendampingi keluarga yang ditinggalkan, termasuk memberikan santunan dan menjamin pendidikan anak-anak mereka.

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“Atas nama pemerintah, bangsa, dan negara, serta atas nama seluruh rakyat Indonesia dan pribadi saya, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas pengorbanan para relawan dan petugas yang merupakan suami atau orang tua dari saudara-saudara yang hadir di sini sore hari ini,” kata Prabowo.

Prabowo memahami beratnya kehilangan yang dirasakan oleh keluarga para relawan. Meski tidak ada yang dapat menggantikan kehilangan itu, Prabowo memastikan pemerintah akan memberikan pendampingan agar keluarga yang ditinggalkan tidak menghadapi masa depan sendirian.

“Namun, atas nama negara dan pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingi kalian. Kita akan memberikan santunan sehingga saudara-saudara bisa hidup dengan aman dan nyaman,” tegas Prabowo.

Selain santunan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin pendidikan anak-anak para relawan melalui pemberian beasiswa penuh hingga jenjang pendidikan tertinggi yang diinginkan dan mampu dicapai.

“Saya sudah memberikan instruksi kepada para menteri koordinator dan menteri agar putra-putri kalian akan masuk ke sekolah-sekolah terbaik kita, SMA Taruna Nusantara, SMA Garuda, serta SD dan SMP pemerintah yang terbaik,” ungkap Prabowo.

Prabowo kembali menekankan bahwa perhatian dan dukungan pemerintah tersebut memang tidak dapat menggantikan kehilangan yang dialami keluarga. Namun, negara memastikan mereka tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan dengan baik.

“Ini jelas tidak bisa mengganti kehilangan kalian, tetapi minimal kalian tidak sendiri,” jelasnya.

Daftar Nama Penerima Bintang Jasa

Bintang Jasa Pratama:

1. Almarhum Ahmadin

2. Dudi Firmansyah (Almarhum)

3. Almarhum Aries Sutio Luthfil Hadi

4. Almarhum Nurdin (Amang Udin)

5. Almarhum Sukaris

6. Almarhum Suraji

7. Almarhum Akhmad Rizani

8. Almarhum Munawi

9. Almarhum Padayya

10. Nurhafiz Akbar R.H., S.H., M.H. (Almarhum)

11. Almarhum Wisnu Yuda Pratama

12. Almarhum Hendra Rony Wagiyanata

13. Heri Prasetyo (Almarhum)

14. Almarhum Sefriel Ardiansyah

15. Almarhum Yayan Supyansuri