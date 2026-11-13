Golkar Sarankan Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra untuk Cegah Konflik Antarpartai

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyarankan agar posisi Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka diisi oleh kader internal Partai Gerindra atau sosok nonpartisan.

Opsi tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari potensi gesekan di antara partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Idrus, pengisian jabatan wakil presiden tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan figur pengganti. Lebih dari itu, proses tersebut harus mampu menjaga kekompakan koalisi agar pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif hingga akhir masa jabatan periode 2024-2029.

"Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan," kata Idrus kepada wartawan, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, apabila posisi tersebut diberikan kepada kader partai politik di luar Gerindra, peluang munculnya persaingan kepentingan di antara partai koalisi cukup terbuka. Sebab, masing-masing partai dinilai memiliki aspirasi dan kepentingan untuk ikut menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo.

Bahkan, lanjut Idrus, apabila kader Golkar yang dipilih menjadi wakil presiden sekalipun, hal itu belum tentu dapat diterima sepenuhnya oleh partai-partai lain. Situasi serupa juga berpotensi terjadi jika figur dari partai politik lain yang mendapatkan posisi tersebut.

"Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan," ucap Idrus.

Ia menyebut sejumlah partai politik, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB juga memiliki kepentingan dalam dinamika politik pengisian jabatan wakil presiden. Karena itu, memilih figur dari internal Gerindra bisa menjadi jalan untuk mengurangi potensi persaingan antarkekuatan politik pendukung pemerintah.

"Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada," jelasnya.

Prabowo Diminta Akhiri Hiruk-Pikuk Politik

Idrus menegaskan, proses penentuan pengganti Gibran harus mengutamakan persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran memang memiliki aspirasi masing-masing, tetapi keputusan akhir perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan.

Ia juga mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki pandangan serupa. Pergantian wakil presiden diharapkan tidak justru membuka babak baru persaingan politik di antara partai pendukung pemerintah.

Menurut Idrus, sebagaimana pandangan Bahlil, momentum pergantian tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mengakhiri polemik politik sehingga pemerintahan Prabowo dapat menuntaskan periode pertamanya dengan baik.

"Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk-pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses, sehingga menjadi Eskalator Politik mendung Prabowo Periode Kedua, 2029-2034," ujar Idrus.

Atas pertimbangan itu, Idrus berpandangan bahwa pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran sebaiknya diserahkan kepada Prabowo. Ia menilai presiden memiliki pertimbangan tersendiri untuk menentukan figur yang mampu mendukung efektivitas pemerintahan.

"Nah, karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja," tutur Idrus.

Ia pun menekankan, figur yang nantinya dipilih harus dapat memperkuat keharmonisan kabinet, bukan menjadi sumber persoalan baru di antara partai-partai pendukung pemerintah.

"Yang paling pokok lagi adalah dengan persetujuan presiden. Diperlukan suatu harmonisasi, soliditas, dan solidaritas di dalam kabinet supaya masa pemerintahan ini betul-betul produktif," urai Idrus.

Idrus turut menyebut sejumlah nama dari internal Gerindra yang dinilai bisa masuk dalam simulasi calon pengganti Gibran. Beberapa di antaranya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Aris Marsudiyanto.

Meski menyampaikan sejumlah nama tersebut, Idrus tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu figur tertentu. Ia hanya memberikan gambaran bahwa kader internal Gerindra dapat menjadi alternatif untuk mengisi posisi wakil presiden tanpa menimbulkan persaingan baru di antara partai koalisi.

Lebih lanjut, Idrus mengingatkan agar pengisian jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029 tidak dicampuradukkan dengan pembahasan konfigurasi politik pemerintahan periode berikutnya.