Puluhan Kiai Sepuh Surati Ketua MA, Minta Persidangan Gus Yaqut Diawasi

JawaPos.com - Sebanyak 30 kiai sepuh dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan surat kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. Mereka meminta MA memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap proses persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Surat tersebut diserahkan oleh perwakilan para kiai sepuh, KH Nurul Yaqin Ishaq, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) MA di Jakarta, Jumat (13/11) siang.

Tidak hanya kepada MA, para kiai juga berencana menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas KPK, Komisi Yudisial, Ketua DPR RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

KH Nurul Yaqin Ishaq menjelaskan, kedatangannya ke MA bertujuan menyampaikan sejumlah temuan sekaligus masukan terkait proses hukum yang sedang berjalan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil silaturahmi para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Oktober 2026.

Melalui surat itu, para kiai meminta Ketua MA memberikan perhatian khusus terhadap jalannya persidangan Gus Yaqut. Mereka berharap pemeriksaan perkara dilakukan secara objektif, adil, serta mengacu pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Para kiai sepuh itu menyampaikan harapannya bahwa Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Agung, bisa melakukan semacam pengawasan jalannya proses persidangan terhadap Gus Yaqut. Jadi para kiai sepuh itu berharap benar bahwa proses pemeriksaan itu berlangsung secara objektif, secara adil, kemudian juga berdasarkan fakta-fakta yang berkembang dalam proses persidangan," kata Kiai Nurul Yaqin seusai penyerahan surat di Gedung MA.

Menurut Kiai Nurul Yaqin, para kiai mencermati sejumlah keterangan saksi dalam persidangan perkara kuota haji tambahan. Mereka berpandangan, keterangan para saksi tersebut belum menunjukkan adanya bukti yang menguatkan dakwaan KPK terhadap Gus Yaqut, terutama berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota tambahan dengan skema 50 persen berbanding 50 persen.

Ia juga menyoroti respons majelis hakim terhadap sejumlah keterangan saksi yang dinilai tidak sejalan dengan konstruksi dakwaan jaksa. Para kiai berharap seluruh keterangan tersebut dipertimbangkan secara proporsional tanpa adanya tekanan dari kepentingan politik.

"Sebagaimana tampak di rekaman persidangan, para kiai melihat banyak kesaksian yang menggugurkan dakwaan. Kami berharap majelis hakim melihat hal ini dengan obyektif, penuh kebijaksanaan dan bebas dari tekanan-tekanan politis yang kental melingkupi kasus ini. Semoga hal ini benar-benar menjadi perhatian bersama agar asas keadilan benar-benar ditegakkan," ujar mantan Katib Syuriah PBNU tersebut.

Kiai Nurul Yaqin menambahkan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan, belum ada yang menyebut Gus Yaqut memerintahkan pengumpulan uang atau collecting money dari penyelenggara ibadah haji khusus. Menurutnya, belum ada pula saksi yang menyatakan pernah diminta memberikan uang kepada mantan Menteri Agama tersebut.

"Tidak ada yang menyatakan bahwa ada perintah dari Gus Yaqut untuk collecting money, untuk ambil uang dari para penyelenggara haji khusus itu, atau beliau memerintahkan untuk meminta uang kepada para pengusaha tersebut. Itu tidak ada satu saksi pun yang menyatakan demikian," ucapnya.

Atas dasar tersebut, para kiai sepuh meminta agar proses hukum terhadap Gus Yaqut berjalan secara terbuka dan mengedepankan objektivitas. Mereka juga mengingatkan agar setiap fakta yang muncul di ruang sidang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara.

Para kiai menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025.

Mereka meminta agar proses persidangan menjunjung tinggi independensi hakim, sikap tidak memihak, perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, serta asas praduga tak bersalah. Menurut mereka, simbol keadilan berupa sosok dengan mata tertutup mencerminkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan tanpa membedakan kedudukan, pengaruh, maupun prasangka terhadap seseorang.

"Kami memohon agar langkah-langkah yang dapat dipandang sebagai pendzaliman dapat dihentikan. Langkah-langkah tersebut dapat merusak nama baik umat Islam dan nama baik Gus Yaqut sebagai Menteri Agama dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Tiga Permintaan Kiai Sepuh kepada Ketua MA

Dalam surat yang disampaikan kepada Ketua MA, para kiai sepuh NU mengajukan tiga permohonan terkait pengawasan persidangan perkara Gus Yaqut.

Pertama, mereka meminta MA melakukan penelaahan dan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap jalannya persidangan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst. Perhatian khusus diminta diberikan terhadap tata cara pemeriksaan saksi, kesempatan para pihak untuk mengajukan pertanyaan, serta dugaan sikap tidak imparsial yang disebut tercermin dalam rekaman dan transkrip persidangan.

Kedua, apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap kewajiban maupun perilaku hakim, para kiai meminta MA menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Namun, langkah tersebut diharapkan tetap menghormati independensi majelis hakim dalam memutus pokok perkara.

Ketiga, mereka meminta kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Ketua MA atau pejabat yang ditunjuk. Melalui pertemuan tersebut, para kiai ingin menyampaikan secara langsung keprihatinan beserta dokumen pendukung, sekaligus memperoleh tanggapan tertulis atas permohonan yang diajukan.

Surat permohonan pengawasan persidangan dan audiensi tersebut ditandatangani lebih dari 30 kiai sepuh dari berbagai daerah. Sejumlah nama yang tercantum di antaranya KH Anwar Manshur dari Lirboyo, KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH Mustofa Bisri dari Rembang, KH Muhammad Aqiel Siroj dari Kempek, Cirebon, serta KH Muhibbul Aman Ali dari Pasuruan.