2.500 Jenazah Prajurit AS Korban Perang Dunia II Masih Terkubur di Indonesia 

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap data jenazah prajurit Amerika Serikat (AS) korban Perang Dunia II di Indonesia. Angkanya mencapai 2.500 jenazah. Jasad tentara-tentara AS tersebut masih terkubur di berbagai wilayah Indonesia.

Data itu terungkap saat Inspektur Jenderal (Irjen) Kemhan Letjen TNI Rui Duarte mengantarkan satu jenazah prajurit AS dalam Upacara Repatriasi di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (13/11). Menurut Duarte, mereka gugur dalam peperangan di wilayah Papua, Morotai, dan kawasan Pasifik lainnya.

”Saat ini kita lihat bahwa masih banyak korban. Masih ada 2.500 orang yang hilang dalam misi di hutan Papua. Di Jayapura kita memiliki Puncak Mac Arthur dan kita memiliki Morotai. Banyak orang yang gugur di Morotai. Mereka juga hilang dalam pertempuran,” kata Duarte.

Jenderal bintang tiga TNI AD itu mengungkapkan bahwa pencarian dan identifikasi jenazah tentara-tentara AS di Indonesia merupakan bagian dari kerja sama Kemhan dengan Pemerintah AS yang dilakukan melalui Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA).

”Ini adalah bagian kerja sama Kementerian Pertahanan dengan Amerika yang kami kolaborasi bersama untuk mencari. Saat ini masih disinyalir, masih sekitar 2.500 korban, jenazah masih tertimbun atau belum diketemukan,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Komandan Komando Pasifik AS Letjen George Rowell menyampaikan bahwa Pemerintah AS terus berupaya memulangkan seluruh prajurit yang gugur dalam PD II dan hilang di Indonesia. Karena itu, mereka menguatkan kerja sama dengan Indonesia.

”Sebagaimana yang disampaikan Jenderal Rui, masih ada sekitar 2.500 prajurit yang hilang di Indonesia dalam Perang Dunia II. Tentu, tujuan kami adalah untuk membawa seluruhnya pulang,” Tegasnya.

Pagi tadi Pemerintah Indonesia menyerahkan jenazah seorang tentara Amerika Serikat (AS) korban PD II. Disaksikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, penyerahan jenazah tersebut dilakukan melalui Upacara Repatriasi di Hanggar Skadron Udara 17 TNI AU.