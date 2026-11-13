Tak Mau Tunggu 60 Hari, MPR Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berupaya mempercepat proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. MPR tidak ingin memanfaatkan seluruh tenggat waktu 60 hari yang diberikan konstitusi untuk menentukan pengganti orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, meskipun lembaganya memiliki waktu hingga 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026, proses pemilihan diharapkan bisa diselesaikan lebih awal.

“Meskipun MPR RI memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanggal 12 November, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Keinginan untuk mempercepat proses tersebut, lanjut Muzani, juga menjadi pembahasan dalam komunikasi antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/11). Dari hasil pembicaraan tersebut, muncul kesepahaman bahwa pengisian jabatan Wapres sebaiknya tidak berlarut-larut.

"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, MPR telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti Gibran. Agenda tersebut tidak hanya mencakup pemilihan, tetapi juga pelantikan dan pengesahan calon yang nantinya terpilih.

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"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujarnya.

Keputusan mengenai jadwal tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan MPR bersama seluruh alat kelengkapan dewan. Pertemuan itu juga membahas sejumlah langkah administratif dan teknis yang harus disiapkan untuk memastikan proses pengisian jabatan Wapres berjalan sesuai tahapan.

Salah satu keputusan penting lainnya adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, MPR meminta Presiden segera menyampaikan dua nama kandidat Wapres yang nantinya akan diproses untuk mengisi jabatan yang kosong.

Muzani menekankan, kedua nama yang diajukan Presiden tidak serta-merta langsung mengikuti tahapan pemilihan. MPR terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan melalui tim verifikasi guna memastikan persyaratan calon terpenuhi sebelum proses pemilihan berlangsung.