MPR Tetapkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Baru pada 2 Desember 2026

JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, sidang paripurna akan digelar di Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, MPR akan melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari pemilihan hingga pelantikan dan pengesahan calon wakil presiden yang terpilih.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Penetapan tanggal tersebut merupakan salah satu keputusan dalam rapat gabungan MPR yang digelar bersama seluruh alat kelengkapan dewan. Selain membahas jadwal sidang paripurna, rapat juga menyepakati langkah administratif untuk memulai proses pengisian jabatan wakil presiden.

Salah satu keputusan rapat gabungan itu adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut dijadwalkan disampaikan pada Jumat (13/11), dengan tujuan meminta kepala negara segera mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk diproses lebih lanjut oleh MPR.

Muzani menyampaikan, kedua nama yang diajukan Presiden nantinya akan melalui pemeriksaan oleh tim verifikasi MPR sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan.

Proses tersebut menjadi bagian dari persiapan lembaga legislatif dalam mengisi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia.