MPR Gelar Rapat Gabungan, Siapkan Proses Pemilihan Wapres Baru

JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mulai mempersiapkan tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. MPR menggelar rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan dewan pada Jumat (13/11).

Pertemuan itu membahas empat agenda penting yang berkaitan dengan mekanisme konstitusional pemilihan dan penetapan wakil presiden baru.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, salah satu agenda utama rapat adalah menentukan jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna MPR. Forum tersebut nantinya akan menjadi tempat bagi anggota MPR untuk melaksanakan pemilihan wakil presiden yang baru.

"Rapat gabungan hari ini akan membahas empat hal. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Agenda kedua, menyangkut persetujuan pimpinan MPR untuk menyampaikan surat resmi kepada Presiden. Surat tersebut berisi permintaan agar kepala negara mengusulkan dua nama kandidat yang akan mengikuti proses pemilihan wakil presiden melalui MPR.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua kandidat tersebut juga harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, MPR akan membahas pembentukan tim verifikasi yang terdiri dari 5 persen total anggota MPR atau sekitar 36 orang. Tim tersebut akan melibatkan perwakilan lintas fraksi dan kelompok untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi maupun dokumen para kandidat terpenuhi.

"Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden," ucap Muzani.

Agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang secara khusus bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih. Tim ini akan menjadi bagian dari persiapan administrasi dan ketetapan kelembagaan setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan.