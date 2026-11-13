Dirumorkan Mengikuti Jejak Sultan HB IX Sebagai Wapres, Gubernur DIY Sultan HB X Langsung Menolaknya

JawaPos.com – Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dirumorkan sebagai salah satu sosok yang berpotensi menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Namun, Sultan HB X dengan tegas membantah spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan posisi tersebut.

Isu pergantian cawapres mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wapres RI, pada Kamis (12/11). Situasi itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai figur yang dinilai berpeluang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Nah, menanggapi kabar rumor tersebut Sultan HB X menegaskan bahwa urusan pencalonan wakil presiden merupakan ranah politik di tingkat pusat dan bukan menjadi kewenangannya. "Ya jangan lah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya," kata Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Jogjakarta, Jumat (13/11).

Jika dilacak mundur, dalam sejarah Indonesia maka Raja Kasultanan Yogyakarta pernah ada di posisi orang nomor dua Indonesia. Beliau adalah Sri Sultan HB IX, ayahanda Sultan HB X.

Sultan HB X menilai spekulasi yang menyebut dirinya masuk dalam bursa calon pengganti Gibran tidak memiliki dasar yang jelas. Sultan HB X secara tegas membantah kabar yang beredar di media sosial tersebut. "Enggak ada logika. Enggak lah," tegasnya.

Sultan HB X juga membantah adanya pinangan untuk menjadi orang nomor dua di Republik Indonesia. Ia menegaskan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan komentar terkait persoalan tersebut. "Enggak lah, saya tidak punya wewenang untuk memberikan komentar, enggak usah," ujarnya.

Di sisi lain, Sultan juga membantah kabar mengenai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyuti Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Kabar pertemuan itu mencuat setelah keduanya dikabarkan berkunjung ke Jogjakarta menyusul kericuhan aksi massa di DPRD Jogja pada Rabu (11/11) dini hari. "Enggak (ketemu kapolri dan Dasco)," ucap Sultan.

Sultan kembali menegaskan tidak pernah bertemu dengan kedua tokoh tersebut, termasuk pada hari berikutnya. Ia memastikan kabar mengenai pertemuan itu tidak benar. "Enggak, enggak ketemu," cetusnya.

Lebih lanjut, Sultan HB X meminta agar dirinya tidak dikaitkan dengan spekulasi politik mengenai pengisian posisi Wakil Presiden RI. Ia mengingatkan persoalan tersebut bukan bagian dari kewenangannya sehingga tidak tepat jika dirinya dimintai tanggapan berulang kali.