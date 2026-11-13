Penindakan Rokok Ilegal Capai 1,7 Miliar Batang Per Oktober 2026, Naik 80 % Dari Tahun Lalu

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat temuan rokok ilegal mencapai 1,7 miliar batang hingga akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan total 17.108 kali penindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Menurut dia, keberadaan rokok ilegal dapat menimbulkan persaingan tidak sehat bagi produsen rokok yang telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai.

"Karena kalau rokok itu ilegal maka pabrik rokok yang legal akan mendapatkan tekanan. Ada yang bayar, yang legal bayar cukai, yang tidak legal tidak bayar cukai. Maka pabrik yang legal akan dirugikan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (13/11). Dia menegaskan penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pembayaran cukai. Rokok sendiri merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai.

Di sisi lain, Suahasil melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp 267,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka tersebut setara 79,5 persen dari target APBN dan tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut berasal dari tiga komponen, yakni cukai, bea masuk, dan bea keluar. Penerimaan cukai tercatat sebesar Rp 185,8 triliun atau tumbuh 0,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurut Suahasil, pertumbuhan cukai yang relatif terbatas dipengaruhi tidak adanya kenaikan tarif cukai pada tahun ini. Dengan demikian, peningkatan penerimaan lebih banyak berasal dari pertumbuhan produksi hasil tembakau, terutama rokok. "Tidak ada peningkatan tarif cukai pada tahun ini. Sehingga pertumbuhannya hanya pertumbuhan yang alamiah akibat peningkatan dari produksi hasil tembakau," jelasnya.

Sementara itu, penerimaan bea masuk tumbuh 14,4 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi. Adapun penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan lebih tinggi, yakni 43,4 persen. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan harga komoditas ekspor serta volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.