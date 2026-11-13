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Penulis: Syahrul Yunizar
Jumat, 13 November 2026 | 21.09 WIB

Ubah Paradigma, Korlantas Polri Tak Lagi Terpaku Hasil Penindakan dalam Operasi Patuh

Anggota Satlantas Polda Metro Jaya memberikan edukasi kepada seorang pengendara sepeda motor saat Operasi Patuh Jaya 2026 di Lampu Merah Kawasan Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). (Dok Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Anggota Satlantas Polda Metro Jaya memberikan edukasi kepada seorang pengendara sepeda motor saat Operasi Patuh Jaya 2026 di Lampu Merah Kawasan Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). (Dok Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Korlantas Polri telah menuntaskan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 pada 8 November lalu. Dalam operasi yang berlangsung sejak 26 Oktober tersebut, petugas tidak lagi terpaku pada hasil penindakan atau penegakan hukum.

Hal itu terjadi karena Korlantas Polri mengubah paradigma dalam pelaksanaan operasi patuh. Angka penegakan hukum bukan lain yang utama. Konsentrasi petugas adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara.

”Begitu operasi ditanya, berapa tilangnya? Nggak bukan itu target dari keberhasilan (dan) tolok ukur suatu operasi, nggak,” ucap Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin.

Menurut Aries dalam pelaksanaan operasi yang terjadi bukan sekadar peningkatan penegakan hukum. Melainkan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang lalu lintas.

Selama operasi Patuh berlangsung lebih kurang dua pekan, Aries mengungkapkan bahwa yang terjadi adalah peningkatan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut jenderal bintang satu Polri itu, pihaknya mendatangi lembaga pendidikan, pabrik, hingga komunitas-komunitas masyarakat untuk memberikan pelayanan pembuatan SIM.

”Salah satunya kemarin kami datang ke pesantren, kami kasih arahan dulu, kami latihkan dulu, kami informasikan. Baru kami kumpulkan, hari berikutnya kami tes. Pelaksanaan tesnya dilakukan di lokasi. Praktiknya di situ, tes kesehatan di situ, psikologinya di situ, ujian teorinya di situ, itu kami lakukan,” bebernya.

Karena itu, Aries menegaskan kembali, pihaknya tidak ingin lagi operasi kepolisian yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri identik dengan razia kendaraan bermotor dan surat-surat pengemudi.

”Operasi itu adalah peningkatan pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas, karena ini operasi lalu lintas,” tegasnya.

Editor: Diar Candra
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