Korlantas Polri Siapkan Operasi Lilin untuk Pengamanan Nataru, Mulai SKB Sampai Rencana WFA

JawaPos.com - Menjelang akhir tahun, Korlantas Polri mulai menyiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Seperti tahun-tahun sebelumnya, Polri bakal menggelar operasi terpusat dengan sandi Operasi Lilin.

Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaksanakan rapat bersama sejumlah stakeholders terkait. Mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai BUMN.

”Kami juga sudah menyusun SKB, Surat Keputusan Bersama, seperti pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu,” kata Aries dikutip pada Jumat (13/11).

SKB itu bakal mengatur beberapa hal. Mulai operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga operasional angkutan penyeberangan.

”Dan nanti mungkin kami akan menuju ke beberapa daerah juga yang memang perlu kami cek untuk mempersiapkan pelaksanaan Nataru ini lebih baik,” imbuhnya.

Di luar itu, Aries mengungkapkan bahwa selama Operasi Lilin berlangsung, sangat mungkin dilakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Namun, rencana itu masih perlu keputusan bersama kementerian terkait.

‘Usulan-usulannya sudah ada, tapi kita masih menunggu berkaitan dengan koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian terkait. Itu berkaitan dengan pelaksanaan Nataru,” jelas dia.

Berbeda dengan operasi terpusat lainnya, Aries mengungkapkan bahwa saat Operasi Lilin berlangsung, pergerakan masyarakat yang meningkat signifikan biasanya terjadi di wilayah timur Indonesia.

”Moda transportasi yang digunakan pun sedikit berbeda, banyak menggunakan kapal laut, pesawat udara karena lebih jauh,” imbuhnya.

Jenderal bintang satu Polri itu pun menyampaikan, saat Nataru, masyarakat tidak hanya bepergian terkait dengan Natal dan tahun baru. Banyak yang memanfaatkan momen itu untuk berlibur ke sejumlah daerah.