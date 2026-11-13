Menteri Jumhur Ajak Tekan Emisi Metana dalam COP31 di Antalya

JawaPos.com – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengajak lembaga keuangan dan pelaku industri mempercepat pengurangan emisi metana melalui kerja sama yang hasilnya dapat diukur.

Ajakan tersebut disampaikan Jumhur dalam Global Methane Pledge Ministerial Meeting di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11) lalu. Ia menekankan perlunya mengubah komitmen pengurangan emisi menjadi aksi nyata, terutama di sektor sampah, pertanian, dan bahan bakar fosil.

Menurut Jumhur, pengurangan emisi metana menjadi bagian dari upaya Indonesia menangani perubahan iklim sekaligus memperbaiki pengelolaan sampah, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan efisiensi energi. Komitmen tersebut telah dimasukkan dalam kerangka mitigasi melalui dokumen kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia.

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Di sektor persampahan, pemerintah mendorong penghentian praktik pembuangan terbuka (open dumping) dan pengalihan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission.

“Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” kata Jumhur.

Sementara itu, di sektor pertanian, pemerintah menguji berbagai varietas padi untuk mencari pola budidaya dengan emisi lebih rendah. Salah satu pendekatan yang dikaji adalah pengairan dan pengeringan secara bergantian atau alternate wetting and drying (AWD).

Metode tersebut mengatur siklus penggenangan dan pengeringan lahan sawah untuk menekan pembentukan metana. Penerapannya membutuhkan pengelolaan irigasi yang baik serta pendampingan kepada petani. Pemerintah juga melihat peluang pengurangan emisi melalui perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak.

Di sektor energi fosil, operator minyak dan gas didorong memperluas pengukuran emisi metana, mendeteksi serta memperbaiki kebocoran fasilitas, dan memverifikasi hasil pengurangan emisi. Pada industri kelapa sawit, penangkapan metana dari air limbah juga dinilai dapat menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Jumhur mengakui upaya pengurangan metana masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan data, teknologi, dan pembiayaan. Pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk melalui pertemuan awal Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026.

“Namun, kami berkomitmen untuk terus memajukan kerangka pengurangan emisi metana guna mencapai komitmen global tersebut,” kata Jumhur.

Ia juga menyebut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 sebagai kerangka instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Melalui kerangka tersebut, aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dengan memenuhi ketentuan pencatatan, validasi, dan verifikasi.

“Aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dalam kerangka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, validasi, dan verifikasi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah berencana memperkuat pembiayaan infrastruktur irigasi melalui sovereign green sukuk atau sukuk hijau pemerintah.

Global Methane Pledge merupakan inisiatif global yang menargetkan penurunan emisi metana sekurang-kurangnya 30 persen pada 2030 dibandingkan tingkat emisi 2020. Target tersebut merupakan sasaran kolektif global, bukan kewajiban pengurangan dengan persentase yang sama bagi setiap negara peserta.

Jumhur berharap kerja sama dengan lembaga keuangan dan industri dapat menghasilkan pengurangan emisi yang terukur sebelum 2030 dan dilaporkan bersama dalam forum internasional tersebut.