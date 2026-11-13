Rektor UIN Jakarta Ingatkan Stabilitas Pasca Mundurnya Gibran dari Kursi Wapres

JawaPos.com - Pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden (wapres), Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional.

Terutama di tengah dinamika politik yang berkembang seusai orang nomor dua di Indonesia itu memutuskan berhenti dari jabatannya.

Melalui keterangan resmi pada Jumat (13/11), Asep mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi dinamika politik terkait pengunduran diri Gibran secara bijaksana, dewasa, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Asep menyebut, setiap dinamika politik adalah bagian dari perjalanan demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan, ketenangan, dan tanggung jawab kebangsaan.

Perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokratis, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan.

”Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga. Jangan sampai perbedaan pandangan dan dinamika politik membuat kita kehilangan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa,” ucap dia.

Asep mengingatkan, dalam negara demokrasi dan konstitusional, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Dia mengingatkan agar semua pihak menghormati proses kelembagaan yang berjalan dan memberikan ruang bagi institusi negara untuk menjalankan kewenangan.

Menurut Asep, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek.

Dia menegaskan, jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi prioritas bersama.

”Yang harus kita utamakan adalah Indonesia. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk mempertajam perbedaan dan memperpanjang polemik politik. Kita perlu mengembalikan perhatian pada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat,” imbuhnya.

Persoalan-persoalan yang dimaksud Asep seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat.

Tidak hanya itu, dia juga mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat konstitusional dan menyukseskan berbagai program.

Asep menilai, dukungan masyarakat dibutuhkan agar program-program tersebut terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata.

Meski demikian, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan partisipasi dan pengawasan publik. Pemerintah harus didorong untuk memastikan setiap kebijakan berjalan transparan.

”Memberikan dukungan kepada pemerintah bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Kritik yang objektif, konstruktif, dan berdasarkan fakta justru diperlukan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan rakyat,” jelas dia.

Asep juga turut mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda untuk mengambil peran dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.